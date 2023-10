Paixão pela Ciência: Festival Suzara, sábado e domingo, entre experiências e teatro

Os últimos dias, sábado 28 e domingo 29, da oitava edição do Festival de Ciências contam com laboratórios, experimentos, construções de Lego, leituras científicas e apresentações teatrais.

Sábado na “Piazzalunga” das 9 às 12 “Milhões de Cientistas, laboratórios interativos organizados por alunos do Ic.2 “Il Milione”, “Um a um com inteligência artificial para criar textos e imagens com os alunos” Manzoni “e” CO2 Ruas, experimentos Para destacar os fluxos com os alunos de Manzoni e em colaboração com Pierluigi Luisi e Pietro Marchini de Augmann (grupo de usuários do Arduino em Mântua).

Às 14h00, no Museu Galeria dos Prémios, será realizada uma exposição de obras Lego subordinada ao tema “Ciência e Robótica” e atividades de construção gratuitas para todas as idades, pela Mo.c.Bricks com o apoio da Carrozzeria Futura. Às 15h30 acontece na “Piazzalunga” “Super Scienza Vs Super Eroi”, mostra de ciências organizada pela Junior Science com o apoio de Cral Uniti si Vince. 17h “Água vs. Ar”, incrível laboratório experimental. 18h30 “Aprendendo com os Animais” com Gianmberto Accinelli, entomologista e escritor em colaboração com o Rotary Gonzaga-Suzarra.

Continua no domingo. Entre os muitos eventos, às 11h na Mostra de Premiação, estão o “Wonder Cube”, o Cubo de Rubik entre matemática e robótica, competições de velocidade com curadoria de Giacomo Amati, o Speed ​​Cube e um estudo aprofundado de robótica com Mo.c.Bricks. Às 16h00, será realizado o espetáculo teatral “Kon Tiki” no Salão Comunitário “Dante”. Viagem em Mar Aberto” com curadoria de Teatro Talayo.