A dieta que se popularizou na América funciona da seguinte forma: coma 6 vezes ao dia para perder 20 kg em pouquíssimo tempo

O que é a dieta Optavia e porque é que se está a tornar cada vez mais popular? Aqui estão todos os seus benefícios e também contra-indicações!

Nos Estados Unidos, tornou-se uma das dietas mais seguidas até pelas estrelas, ficou mundialmente famoso depois que o chefe do bolo, Buddy Valastro, falou sobre o assunto durante uma de suas aparições públicas. O confeiteiro perdeu mais de 20 quilos em poucos meses graças a… dieta optávia, Um verdadeiro programa de perda de peso que permite voltar à forma com uma dieta bastante rigorosa e totalmente desequilibrada.

Criado pela Medifast, fabricante de produtos para perda e controle de peso, o Optavia Diet é um programa que você pode se inscrever em casa, acessando-o pelo smartphone ou computador. Depois de se cadastrar, a empresa preparará pratos alternativos que você deverá consumir seguindo um padrão específico por um determinado período de tempo. Vamos descobrir juntos exatamente como funciona a dieta.

Como funciona a dieta Optavia?

A dieta Optavia é um programa que permite perder peso fazendo 6 refeições por dia. No entanto, não será você quem irá cozinhar o prato planejado para aquela refeição específica. Você terá que consumir alimentos alternativos que a mesma empresa enviará para sua casa. A dieta é baixa em calorias, por isso é altamente recomendável consultar um médico especialista antes de se inscrever e acessar o programa.

As refeições devem ser feitas a cada 3 horas Deve beber pelo menos 2 litros de água por dia e não é de todo recomendado fazer refeições que não sejam Optavia. Para obter excelentes benefícios em pouco tempo, é necessário combinar atividade cardiovascular e atividade física contínua Não coma mais de 200 gramas de proteína por dia. Tal como acontece com qualquer tipo de dieta, o Optavia tem certamente os seus benefícios, como a simplicidade do programa e o facto de já ter as porções preparadas, mas também tem várias contra-indicações.

Não é uma dieta adequada para todos, pois pode causar problemas de saúde a longo prazo por carecer de nutrientes essenciais ao organismo. Além disso, não se deve subestimar que todo prato será rico em conservantes. Entre as diversas desvantagens está também o preço: não é acessível para todos, para fazer parte do programa é preciso Gaste até $ 400 por mês.

Dentro da dieta Optavia você pode se comunicar com um coach motivacional, todas as pessoas que seguiram a dieta e alcançaram excelentes resultados. Então, há também esse detalhe a levar em consideração, que é que as pessoas com quem você está lidando não são médicos ou especialistas no setor. Atualmente, apenas quem mora nos EUA pode acessar o programa.