Quando e como nosso sol morrerá?

O sol tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Quantos anos mais ele tem para viver?

Os avanços científicos no campo da astronomia nas últimas décadas permitiram aos cientistas saber quando e quando Como serão os últimos dias da estrela em nosso sistema solar?. O que podemos presumir é que não haveria um ser humano neste planeta para testemunhar isso!

Houve um árduo caminho de debate científico para entender como o processo evoluiu. No início, os astrónomos pensaram que o Sol se tornaria uma nebulosa planetária – uma bolha brilhante de gás e poeira cósmica – mas depois os testes sugeriram que deveria ser um pouco maior. Em 2018, a hipótese da nebulosa planetária se fortaleceu mais uma vez como o destino final mais provável.

Primeiro, aumentar o brilho do Sol acabará com a vida em nosso planeta

O Sol tem cerca de 4,6 bilhões de anos, com base na idade de outros objetos do Sistema Solar que se formaram na mesma época.. Com base em observações de outras estrelas, os astrónomos esperam que ela chegue ao fim da sua vida dentro de cerca de 10 mil milhões de anos.

E outras coisas acontecerão ao longo do caminho, conforme detalhado em artigo no Science Alert… Em cerca de 5 bilhões de anos, o Sol se tornará uma gigante vermelha. O núcleo da estrela irá contrair-se, mas as suas camadas exteriores irão expandir-se para a órbita de Marte, engolindo o nosso planeta no processo. Se ainda estiver lá até lá.

O brilho do Sol aumenta 10% a cada bilhão de anos. Isso acabará com a vida em nosso planeta.

Mas até lá não estaremos mais aqui. Na verdade, a humanidade só tem cerca de mil milhões de anos, a menos que encontremos uma forma de deixar este planeta. Isso ocorre porque o sol aumenta seu brilho em 10% a cada bilhão de anos.

Não parece muito, mas esse aumento no brilho acabará com a vida na Terra. Nossos oceanos irão evaporar e sua superfície ficará quente demais para formar água.

O caminho final para a nebulosa planetária

O que é mais difícil de identificar é o que vem depois da fase de gigante vermelha. Vários estudos anteriores descobriram que para a formação de uma nebulosa planetária brilhante, uma protoestrela deve ter o dobro da massa do Sol.

No entanto, um estudo de 2018 publicado em Astronomia da natureza Modelos de computador são usados ​​para determinar isso, Como 90% de outras estrelas, o nosso Sol provavelmente encolherá de uma gigante vermelha para uma anã brancaEntão se transforma em uma nebulosa planetária.

Nebulosa Olho de Gato (NASA/ESA)

“Quando uma estrela morre, ela ejeta para o espaço uma massa de gás e poeira chamada atmosfera. O envelope pode ter metade da massa da estrela. Isto revela a essência da estrela, que neste momento da sua vida está a ficar sem energia e combustível, e eventualmente pára e morre.“, explica o astrofísico Albert Zijlstrada Universidade de Manchester (Reino Unido), é um dos autores do artigo.

Nebulosas planetárias

“Só então o núcleo quente faz com que o envelope de material ejetado brilhe intensamente durante cerca de 10.000 anos, um curto período na astronomia. É isso que torna as nebulosas planetárias visíveis. Alguns são tão brilhantes que podem ser vistos de distâncias muito grandes, até dezenas de milhões. Um ano-luz, onde a própria estrela é demasiado fraca para ser vista“.

Elas são chamadas de nebulosas planetárias não porque realmente tenham algo a ver com os planetas, mas porque, Quando foram descobertos pela primeira vez por William Herschel no final do século 18, pareciam semelhantes aos planetas através dos telescópios da época..

O modelo de dados que a equipe criou realmente prevê os ciclos de vida de diferentes tipos de estrelas, Descobrir o brilho das nebulosas planetárias associadas a diferentes massas estelares.

“Não só temos agora uma forma de medir a presença de estrelas com alguns milhares de milhões de anos em galáxias distantes, um intervalo que é difícil de medir, mas também compreendemos o que o Sol fará quando morrer!” Zijlstra Uau.