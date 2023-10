AVC, sintomas e fatores de risco: sinais de alerta da doença

Bolonha, 28 de outubro de 2023 – Domingo, 29 Outubro é Dia Mundial do AVC E Emilia Romagna presta atenção proteção E é verdade Estilos de vida.

para’Apoplexia Conhecido por Apoplexia ou Ataque cerebral Surge de repente quando cérebro, Depois que uma artéria é fechada ou rompida, ela não recebe mais sangue (AVC isquêmico) Ou está cheio de sangue “vazando” da artéria rompida (Derrame cerebral).

Sintomas de AVC: preste atenção a estes sinais

Infelizmente, mesmo uma pessoa saudável pode sofrer com issoSintomas típicos: paralisia, Dormência Para rosto, braço e perna. Visão embaçada Ou uma deficiência em um ou ambos os olhos. Dificuldade a Você pronuncia Ou entender frases. Perda Equilíbrio e tontura Ou falta de coordenação. Sintomas que podem ser transitórios, permanecer constantes ou piorar nas horas seguintes.

Domingo dia 29 é exatamente isso Dia Mundial do AVCÉ uma doença – como dizem os dados da Organização Mundial da Saúde – Ele arrasa todo ano Mais de 12 milhões de pessoas É a principal causa de incapacidade. Isto também ocorre em Itália, onde é responsável por 9-10% de todas as mortes e representa, depois dos ataques cardíacos, a segunda causa de morte em doenças cardiovasculares (dados do Ministério da Saúde).

A data de 29 de outubro é importante para a região Emília Romagna Porque ele É preciso informar e conscientizar Os cidadãos sobretudo factores de risco, que são numerosos e mais perigosos se forem acompanhados de: Entre os principais factores, Tabagismo, obesidade, sedentarismo, diabetes, hipertensão arterial e anomalias cardiovasculares. Portanto, devemos focar na prevenção e na adoção de estilos de vida corretos.

Em 2022 em Emília Romagna Foi encontrado Aumento de pacientes em hospitais com acidente vascular cerebral sistêmico agudo (6.321 versus 6.278 em 2021) e foram aprox. 14 mil (Exatamente 13.925) As ligações para o 118 nas três grandes áreas do centro de operações foram registradas como “Suspeita de acidente vascular cerebral“.

Considerando o território de cada empresa de saúde individual, em 2022 (face a 2021) registou-se um aumento do número de pacientes nos hospitais da província de Modena (+3%), Bolonha (+3%) e no território da ASL Roménia (+6%), e uma diminuição em Piacenza (-10%), Parma (-3%), Reggio Emilia (-4%) e Ferrara (-8%).

“Na Emilia-Romagna – confirma o Conselheiro Regional de Políticas de Saúde, Rafael Donini– Durante muitos anos, a assistência a esta doença foi organizada segundo o modelo Hub & Spoke de redes clínicas integradas, em 12 Unidades de AVC, que são áreas de internamento especializadas no atendimento de doentes com AVC. Ter estruturas avançadas e profissionais competentes é de fundamental importância, mas é igualmente importante continuar a trabalhar na prevenção e na sensibilização dos cidadãos para a adoção de estilos de vida saudáveis. A região está empenhada, através de campanhas de comunicação específicas, nesta área e na rápida identificação dos sintomas, porque é necessária uma intervenção rápida ao paciente.”

O que a região faz

A região de Emilia-Romagna está empenhada há anos em ajudar as pessoas afetadas por AVC e identificou Rede de serviços sociais e de saúdeGarantir a admissão atempada, gerindo as diferentes fases: emergência, aguda e pós-aguda. Em 2021, a ênfase foi colocada na organização do cuidado de acordo com o modelo O eixo falou Para especialidades e atividades de importância regional, incluindo a Rede de Neurociências e Cuidados com AVC.

De 12 unidades de curso São 7 deles na Emilia Romagna, que são de nível 1 e oferecem trombólise intravenosa (tratamento medicamentoso que permite a dissolução do coágulo ou êmbolo), nos hospitais de Piacenza, Fidenza, Reggio Emilia, Imola, Ravenna, Forli e Rimini; 5 Unidades de AVC Nível II: AOU Parma, AOU Modena, IRCCS Neuroscience Institute da AOUSL Bologna, AOU Ferrara, Hospital Bufalini em Cesena da AOUSL Romagna.