Da dieta às pílulas antienvelhecimento

Alimentação saudável, dietas específicas e cuidados adequados. E talvez num futuro próximo, pílulas antienvelhecimento. Assim, o melhor amigo do homem poderia viver mais tempo do que a pessoa média vive hoje. também cachorro Na verdade, tal como os humanos, necessitam de uma alimentação equilibrada, para evitar deficiências que possam levar a desequilíbrios e problemas de saúde. O antigo costume das “sobras de cachorro”, deixado ao acaso, criado por gerações de amigos de quatro patas, está ultrapassado porque a refeição de um cachorro, quando preparada em casa, deve sempre observar regras precisas de alimentação. Armazenamento adequado de alimentos e disponibilidade de todos os alimentos para o correto crescimento do animal.

Segundo dados da Anmvi, Associação Nacional de Veterinários Italianos, existem 8,8 milhões de cães e 10,2 milhões de gatos nos lares italianos: no geral, são cerca de 4,7 milhões de animais a mais do que em 2019. Com a pandemia, cada vez mais italianos decidiram adotam a companhia de um cão ou gato e o interesse pela sua saúde é elevado. Antes de mais nada, é preciso focar nas porções: segundo pesquisa da Anmvi, entre os principais erros cometidos na alimentação canina estão as porções muito grandes, tanto que um terço dos cães apresenta excesso de peso. Muitas famílias decidem preparar refeições para o amigo de quatro patas em casa, preferindo-as aos clássicos alimentos prontos para ter certeza do que estão comendo e para economizar, mas é preciso dosar a presença de todos os alimentos. Caso contrário, é melhor usar ração comercial para animais de estimação.

“A nutrição natural – explica Marco Melosi, presidente da Anemfy – é sempre melhor, seja para humanos ou animais. Mas pode ser muito complicado de gerir porque corre o risco de não dar ao seu cão uma refeição completa com todos os seus ingredientes. Na verdade, é preciso garantir a presença de vitaminas, aminoácidos e sais minerais, por exemplo. Com os alimentos prontos para animais de estimação é ainda mais simples porque os alimentos também são adaptados às necessidades de cada faixa etária: para cachorros, para cães adultos, para cães idosos ou para aqueles que sofrem de diversas doenças.

Por isso é sempre melhor consultar um especialista: sabendo as doses corretas, de acordo com a idade do animal, seu peso e eventuais doenças, você pode cozinhar as porções individuais e colocá-las na geladeira e no freezer. É necessário respeitar as temperaturas e horários previstos, bem como garantir uma higiene adequada mesmo em contacto com alimentos.

Dietas

Entre as dietas mais populares estão Barf, Bone and Raw Food, ou seja, osso e comida crua, em que o cão come carne crua, e Grain-Free, em que é excluída a presença de grãos. Ambos tendem a retomar a dieta original do cão, que é a que o animal comeria se vivesse na natureza. Portanto, sem alimentos cozinhados num caso, e sem alimentos como massas no outro. No caso do parve, é mais importante do que nunca saber que tipo de carne foi utilizada, saber de onde veio e como foi conservada até então: não é uma dieta barata, é uma carne que precisa para ser preservado. Selecionado cuidadosamente. No caso de uma dieta isenta de grãos e, portanto, desprovida de cereais, que em alguns casos podem atuar como alérgenos, a alternativa ao trigo vem, por exemplo, dos legumes e da batata. A escolha da dieta correta e balanceada com todos os seus componentes, como indicam os veterinários, tem proporcionado uma vida mais longa aos cães em comparação aos antigos hábitos de comer com as sobras de casa.

Mas isso não é tudo: a investigação também tenta garantir que o melhor amigo do homem viva anos mais longos e saudáveis. Uma pílula anti-envelhecimento, desenvolvida pela startup Loyal da Califórnia, está atualmente sendo testada. Um cão geralmente vive em média de 13 a 15 anos, que é o mínimo que pode variar de acordo com a raça e as condições de saúde. A pílula em questão, cujos primeiros efeitos não são conhecidos (os resultados da investigação provavelmente não chegarão antes de 2026), faz parte de um estudo genético aplicado à espécie canina, que parte da análise do envelhecimento do animal para o compreender. É o processo e depois confrontá-lo. Enquanto espera pelas pílulas antienvelhecimento, resta garantir uma nutrição adequada ao seu amigo de quatro patas e permitir que ele viva e brinque ao ar livre.

