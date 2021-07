Coronavirus, Claudio Scajula: “Vamos confiar na ciência. Reconheça os benefícios para aqueles que recebem a vacinação

Imperia. “Não podemos pensar, depois de um ano e meio de epidemia, em tratar a emergência sanitária com as mesmas ferramentas de antes. Hoje conhecemos muito melhor esse maldito vírus e acima de tudo temos uma vacina que tem permitido o colapso do curva de contágio em toda a Europa e que pode evitar a chegada de uma nova onda no outono. Mas para atingir esse objetivo, e assim evitar novos bloqueios que são difíceis de sustentar, a campanha de vacinação deve dar o último passo importante. ”O prefeito de Imperia e o ex-ministro escreveu em uma longa postagem em sua página no Facebook. Claudio Scagola, que entra assim no mérito do debate sobre o corredor verde tornado obrigatório pelo presidente Macron após o ressurgimento dos casos Covid-19 na França.

Debate leva tribunal e vê o governante da Ligúria tomar um lado Giovanni Totti, que concordou com o presidente francês, ao contrário de membros da Liga, como o secretário regional Eduardo rixi, que exige que a vacina permaneça uma escolha, não uma obrigação.

“Muito se trabalhou nos últimos meses, inclusive em nosso território, com a Ligúria que tem conseguido se destacar por sua eficiente organização – acrescenta Scajola -. O presidente Totti lembrou bem que foi alcançada uma cobertura vacinal de 72% entre aqueles com mais de 50 anos. É o resultado de algo importante, devemos perseguir com outro impulso e, nesse sentido, compartilho do apelo do presidente ao pragmatismo ”.

“Não gosto de obrigações inerentemente – continua o prefeito de Imperia – mas devemos encontrar um sistema em que os vacinadores não sejam ‘tolos’ que têm a responsabilidade de se proteger e acima de todos os outros, enquanto aqueles que decidem não vacinar passam por para os ‘inteligentes’ .É um sistema que não se sustenta porque não nos permitirá conseguir uma cobertura adequada e fechar esta página dramática de nossas vidas para sempre.

“Dentro dos limites estipulados pela Constituição – explica o ex-ministro – é possível pensar em determinadas situações para determinados setores. Já hoje, para desempenhar certas funções, é necessário cumprir certas obrigações de segurança. Também é necessário reconhecer maiores vantagens organizacionais para quem completa o processo de vacinação, principalmente os mais jovens ”.

“Neste ponto – conclui Scajula – precisamos, portanto, de bom senso, praticidade e, de alguma forma, evitar os extremos. Vamos rejeitar tantas bobagens que ainda funcionam em uma vacina hoje, vamos confiar na ciência e trabalhar juntos para fechar esta página feia para sempre. ”