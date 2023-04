Gssi: Ciência e Sociedade, um encontro com Gaia Contu

A autora de ciências filosóficas Gaia Contu retorna a L’Aquila para uma conferência no Gran Sasso Science Institute sobre tópicos entre ciência e sociedade. A ciência é mesmo o projeto neutro e imparcial que se diz? Ele realmente lida apenas com fatos objetivos ou pode ser influenciado pela comunidade local? As perguntas que a colaboradora da Rai Cultura e jovem comunicadora da ciência filosófica tentará responder durante a conferência “Ciência e a Ilusão da Neutralidade. Perspectivas Revolucionárias da Epistemologia Feminista na Construção do Conhecimento”.

Nomeação organizada pela Comissão de Garantia Única (Cug) da Gssi. Esta iniciativa, que se insere nas iniciativas promovidas pelo Instituto Gran Sasso de Ciências para Mulheres na Ciência, está agendada para terça-feira, dia 4 de abril, de 17 a 19, no Auditório Gssi.

Na abertura, dei as saudações institucionais à Reitora da Universidade de Gssi Paola Inverardi e o discurso de abertura à Professora Elisabetta Baracchini, Reitora da Cug al Gssi.

Presente há vários anos com seu canal no YouTube e nas principais redes sociais, Conto mostrará, pelas lentes da epistemologia feminista e da construção social do conhecimento, como a atividade científica não se separa tão facilmente da sociedade e da cultura em que está inserida , de onde reproduz os pressupostos e objetivos, mas sobretudo as queixas .

A iniciativa é gratuita e aberta ao público. Para se registrar você pode escrever para Indique o seu nome, apelido e qualquer número de participantes. Também será possível acompanhar a teleconferência no endereço: https://gssi.it/streaming