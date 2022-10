MUSA, um museu que explica como a ciência protege os direitos humanos, abriu

“Por que é importante identificar?” Esta pergunta surge na parede do novo Museu de Milão. A resposta está na importância de restaurar a dignidade humana e a justiça quando se perdem e, sobretudo, fazê-lo por meio da ciência.

Entre a ciência e os direitos humanos: nasce o Museu Moisés

ele é chamado Meditação e ele Museu Universitário de Direitos Humanos Antropológicos, Médicos e Forenses. Estamos na capital lombarda, emUniversidade Estadual de MilãoO novo museu foi inaugurado recentemente. Um lugar extraordinário e cheio de curiosidade, onde se pode descobrir como a luta contra a violência e a proteção dos direitos humanos passam também pela ciência.

Embora várias séries de TV populares tenham alimentado sua fama e charme indiscutível, o trabalho de patologistas forenses e antropólogos é de infinita paciência e detalhes. Pesquisar, medir, comparar e coletar dados e estudá-los com grande interesse não é fácil. Um simples erro pode comprometer uma investigação completa ou uma pesquisa demorada.

Enquanto, geralmente, aprendemos sobre os achados desses estudiosos, pouco se sabe sobre como e o significado das várias etapas de seu trabalho, mesmo em aspectos que tendemos a não levar em conta, entre tais aspectos para direitos humanos.

O MUSA foi criado para isso mesmo.

Disciplinas científicas que estudam o corpo

No museu, as disciplinas científicas que tratam do estudo do corpo são descobertas para reconstruir sua história e redesenhar os contornos de um evento passado, distante ou distante no tempo. Tudo isso é feito através de um exame cadavérico e esquelético e, em alguns casos, através de um exame de biologia.

A MUSA nasceu de LabnovO Laboratório de Antropologia e Odontologia Legal da Universidade de Milão, com o apoio da A Fundação CariplooDe uma organização sem fins lucrativos Fundação Isacchi Samaja e a organização terra humana.

A mensagem que pretende transmitir por ocasião da abertura do passado dia 19 de Outubro foi esclarecida por Cristina Cattaneoque coordena o MUSA e é professor de medicina legal e antropologia do Estado de Milão, além de diretor científico do Laboratório Labanof.

Explicou que o novo museu pretende mostrar como a aplicação da ciência e da medicina no estudo do corpo pode ser “uma arma formidável para combater a violência e proteger os direitos humanos”.

Viagem para MUSA

O MUSA, que estará aberto ao público a partir 2 de novembro de 2022organizado em Seis seções:

uma introdução onde são explicados os passos para o estudo de restos humanos, além da exibição em movimento do museu;

Histórico arqueológico que contém parte da Coleção de Antropologia Labanov, com cerca de 1.500 esqueletos, e uma área que ilustra o desenvolvimento de Milão ao longo de dois milênios com achados de todas as idades;

identificação que trata da sensível e importante questão do direito à identificação dos mortos, com uma parte dedicada às mortes de migrantes não identificados;

um crime que reproduz os quatro cenários típicos de crimes mortais – inspeção, autópsia, investigações laboratoriais e julgamento – com também um rápido olhar sobre a intervenção das forças policiais e peritos forenses;

Vivo que demonstra a importância da medicina e da ciência forense na proteção dos vivos e de seus direitos, enfatizando também o valor da ciência no combate à violência;

Missão Melili-il Barconefaixa dedicada à história do naufrágio de um barco de pesca na costa da Líbia em 18 de abril de 2015, uma tragédia faixa dedicada à história do naufrágio de um barco de pesca na costa da Líbia em 18 de abril de 2015, uma tragédia imigração Em que cerca de mil pessoas morreram.

Cada seção é enriquecida com exposições, dioramas – cenários e cenas reproduzidos com modelos em miniatura – e painéis explicativos, além de animações e vídeos. Além disso, as diversas estações estão equipadas com códigos QR, uma área com guia de áudio e modelos de tela sensível ao toque projetados para visitantes cegos.

Por fim, é possível entrar no mérito de alguns processos judiciais nacionais e internacionais, já finalizados, graças à consulta de vídeos, podcasts e outros materiais disponíveis em uma estação de trabalho específica. Para aceder a este serviço, no entanto, é necessária uma reserva.

Em última análise, o MUSA visa mostrar a você em ação como a ciência forense funciona.

Não se trata apenas de remontar objetos ou objetos e provar cientificamente como certos eventos aconteceram, mas de reconstruir partes da vida das pessoas devolvendo memória e verdade às suas histórias.

Música: Trilha sonora de “Bone”

Foto da capa: Malcolm Lightbody por Unsplash

