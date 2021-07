As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte em todo o mundo e os ataques cardíacos e derrames são uma parte importante disso.

Grande parte dessas mortes pode ser evitada simplesmente com a adoção de uma série de pequenos truques e boas práticas no dia a dia.

Entre essas coisas, é muito importante manter uma alimentação correta e evitar uma vida muito sedentária, que às vezes é preferida pelo trabalho que você faz.

Tanto o derrame quanto o ataque cardíaco, na maioria dos casos, são causados ​​pela falha do sangue em atingir o coração ou o cérebro.

É essencial tentar identificar os sintomas com precisão porque o coração e o cérebro não podem durar muito sem oxigênio.

Basta comer esta fruta inesperada uma vez por dia para evitar ataques cardíacos e derrames

A banana é uma fruta com propriedades benéficas incomuns; Os especialistas recomendam comer alimentos muito maduros porque são mais nutritivos.

Quando as bananas atingem esse estágio de maturidade, elas são uma grande fonte de força para nosso sistema imunológico.

Foi descoberto por pesquisadores emUniversidade do Alabama Comer um por dia ajudaria a prevenir ataques cardíacos e derrames.

As bananas têm baixo teor de sódio e alto teor de potássio, o que diminui a pressão arterial e reduz o risco dessas doenças.

O potássio é, na verdade, um mineral capaz de remover o risco de bloqueio cardíaco e artérias obstruídas.

No estudo, os pesquisadores dividiram os ratos com risco de doenças cardíacas em grupos, com cada grupo recebendo uma quantidade diferente de potássio.

Nas análises constatou-se que eu uma bola Eles eram alimentados com pouco potássio e sofriam de aterosclerose rápida.

Por outro lado, nos grupos que receberam alimentos ricos em potássio, a rigidez dos vasos sanguíneos foi significativamente reduzida.

Nem todo mundo sabe que basta comer esta fruta inesperada uma vez ao dia para prevenir ataques cardíacos e derrames, que descoberta extraordinária!

Outros benefícios

O consumo diário de bananas pode nos ajudar a reunir a energia necessária para um treino na academia.

Além disso, podem ser um importante aliado para quem sofre de depressão. Na verdade, eles contêm uma alta porcentagem de triptofano, que o corpo converte em serotonina.

