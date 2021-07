Ciência atacada por populistas

A pandemia Covid-19 enfraqueceu o populismo na Europa e também na América do Norte, demonstrando a necessidade do estado de defender a saúde pública, mas agora o movimento No Vax está fazendo com que esses líderes e partidos baseados em protestos anti-establishment percebam uma oportunidade de resgate. Na verdade, há uma clara congruência entre populismo e rejeição às vacinas, ou melhor, uma desconfiança do Estado, de suas instituições e, portanto, também do sistema de saúde e, em última análise, até mesmo dos médicos.

Como mostraram as manifestações de ontem em várias cidades, a Itália está no centro deste confronto entre instituições e populismo que ocorre no Ocidente: antes de Covid-19, tinha a maior porcentagem de eleitores populistas – os totais de Sinquistel e Lega nas eleições de março de 2018 – e agora está expressando um dos movimentos mais importantes No Vax na Europa. Para corroborar cientificamente a congruência entre populismo e ceticismo vacinal, um estudo que ele conduziu em 2019European Journal of Public Health Documentando como “em vários países estamos lidando com fenômenos movidos por um dinamismo semelhante, com base em uma profunda desconfiança das elites e especialistas”. Desde então, esta tendência tem aumentado, até ao inquérito Eurobarómetro, segundo o qual a desconfiança nas vacinas está a aumentar para quase metade dos cidadãos europeus, com os picos mais elevados em países onde existem partidos populistas anti-establishment: Itália, França e Grécia.

A opinião de No Vax carece de base científica confiável porque, de acordo com dados da OMS, as vacinas salvam pelo menos 2 a 3 milhões de vidas todos os anos, sem contar o que aconteceu na Europa e na América do Norte após o início dos medicamentos de venda livre. As vacinas Covid, que reduziram drasticamente o número de mortes e hospitalizações em unidades de terapia intensiva em todos os lugares. Mas o que alimenta a causa No Vax – como o populismo – são vários motivos, como apontar teorias erradas: por exemplo, Andrew Wakefield que foi publicado em 1998 Lanceta Um artigo ligando a vacina MMR (contra sarampo, caxumba e rubéola) ao autismo, mas esse texto foi retirado e o próprio autor expulso do “registro médico” britânico por seu trabalho “desonesto e irresponsável”.

Sociólogo britânico Harry Collins Nenhuma teoria Vax é conhecida como “populismo tecnológico” porque aborda a desconfiança da experiência científica e perícia médica. O papel extremo que No Vax jogou para deslegitimar a vacina contra a Covid 19 é o direito à liberdade de escolha em relação à saúde de um indivíduo, mas é uma tese questionável porque agora há consenso na comunidade científica sobre o fato de que a imunidade coletiva é alcançada quando 95 por cento de sua população foi vacinada. Assim, recusar a vacina significa colocar em risco a saúde de outras pessoas. É interessante notar a este respeito que na Grã-Bretanha, um dos poucos oponentes da proibição de fumar em locais públicos – que é amplamente compartilhada para proteger a saúde dos não fumantes – é Nigel Farage, o ex-líder do UKIP, promotor de Brexit. E um ponto de destaque do populismo britânico, segundo o qual se considera “a intervenção do imenso estado que queremos desmantelar”.

A ideia da oposição à vacina como uma forma de “resistência do estado” também decorre do que está acontecendo nos Estados Unidos: de acordo com uma pesquisa da Kaiser Family Foundation, enfrentou 55 por cento dos adultos americanos que já tomaram a vacina – ou pretendem faça isso o mais rápido possível – há uma divisão de 45% entre aqueles que rejeitam e aqueles que “preferem esperar para ver o que acontece”. E se olharmos como esses 45 por cento são compostos de céticos, veremos que os partidários republicanos do ex-presidente Donald Trump prevalecem entre os “garçons” afro-americanos, ou componentes da sociedade americana que por várias razões não confiam no governo federal.

Em um esforço para atacar o movimento No Vax em suas raízes, a equipe de pesquisadores do MIT Digital Economy em Boston falou com 1,5 milhão de usuários do Facebook, explicando que a demonstração das taxas de eficácia da vacina aumenta em “pelo menos 5 por cento” o número de pessoas que optam por ser imunizado.

Daí a sugestão de tentar ter o máximo de diálogo direto possível com aqueles que hesitariam diante de uma vacina porque o ceticismo muitas vezes não se baseia em uma oposição total e ideológica à ciência médica – que caracteriza os líderes populistas sem oxigênio político – tanto como na convicção Pessoal de que “não preciso disso” ou “Não preciso” por uma série de razões. Isso explica por que Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, está trabalhando com um número crescente de governadores e prefeitos dos Estados Unidos para alcançar o maior número de cidadãos diretamente – usando de tudo, desde drogarias até o Instagram. Familiarizado com a eficácia das vacinas. Para superar o “populismo tecnológico” graças ao poder da razão.