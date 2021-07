Sintomas curtos e leves

O Sérum opostoDoença do coronavírus Não só a aglomeração de cuidados intensivos impede os pacientes de reintubação, mas também pode proteger contra as chamadas doenças Doença do coronavírus. Mesmo aqueles que forem vacinados, se não seguirem as medidas de precaução, podem descobrir que o esfregaço é positivo, mas se forem protegidos com as duas doses não ficarão gravemente doentes e nem terão que lidar com as consequências. Doença do coronavírus. chamado cobiçoso por muito tempo É um caso de sintomas persistentes como fadiga, perda do olfato e paladar e falta de ar, para citar alguns. Estas são as perturbações que, conforme explicado por eleInstituto Superior de Saúde (Caso), “Pode ser prolongado por um complexo heterogêneo de manifestações clínicas subagudas e crônicas que impedem um retorno completo ao estado anterior de saúde.” Portanto, não é um problema simples. Os especialistas da ISS também estão monitorando as reinfecções para avaliar se a vacinação evita o aparecimento de Covid-19 prolongado. A Sociedade Italiana de Medicina Geral e Atenção Primária (Simg) também faz parte do grupo de trabalho. “Estamos observando se uma vacina que desenvolve a doença de Covid poderia teoricamente ter uma forma prolongada da Covid – explica o presidente da Simg, Claudio Cricelli – embora, em nossa opinião, pela observação que temos até o momento, seja improvável”





Covid não é mais para quem foi vacinado

Os especialistas têm quase certeza: a Covid não dura muito para os vacinados. “Os pré-requisitos estão todos lá, mesmo que não haja dados confirmados ainda para podermos confirmá-los – explica Roberto Luzzati, professor de Doenças Infecciosas da Universidade de Trieste – lembramos que há muito Covid nos não vacinados tem um índice alto, entre 40 e 50 por cento. Por outro lado., As pessoas vacinadas geralmente não desenvolvem a doença, exceto na forma assintomática ou leve, e menos ainda na Covid. ”Além disso, os dados de uma epidemia nos dias de hoje, com positivos crescentes, mas não graves casos que requerem hospitalização, ilustram isso claramente.

“No geral, mais de 90 por cento das pessoas que foram infectadas após duas doses da vacina – confirma Roberto Giacomelli, diretor de imunologia clínica e reumatologia do Hospital Universitário Campus Pio Médico em Roma – têm uma forma muito leve ou mesmo completamente assintomática. “É praticamente impossível que eles possam desenvolver uma Covid prolongada. Na grande maioria dos casos, na verdade, eles nem percebem que foram infectados.”

Em suma, a vacina também evita doenças que duram meses. “A prevenção é muito importante porque protege contra o risco de desenvolver a forma aguda da doença – repete Giacomelli – monitoramos muitas pessoas que se infectam mesmo depois de duas doses. O problema é que só percebem porque estão limpando. Mas 99 por cento dessas pessoas têm a forma livre de sintomas. Com certeza. “Não há dúvida sobre a eficácia da vacina contra a Covid.” O tópico da eficácia imunológica saudável que responde a 99 por cento da população está protegido das formas mais perigosas de doença, incluindo a doença de Covid de longo prazo – observa Mauro Pistello, professor titular de microbiologia e fisiologia Microbiologista Clínica da Universidade de Pisa e vice-presidente da Sociedade Italiana de Microbiologia – nos casos em que a doença se desenvolve da mesma maneira, não é um problema com a vacina, mas pelo fato de o sistema imunológico não ter respondido da maneira esperada ».

experimentação

Alguns estudos agora têm como objetivo a eficácia da vacina na redução dos sintomas da doença de Covid de longa duração. Isso, se vacinado, em pessoas que se recuperaram da doença, mas ainda têm a doença de Covid de longa duração, pode ser benéfico. “Se o sistema imunológico de um indivíduo é incapaz de se livrar da infecção – especifica Pistello – um estimulante externo é dado contra o próprio vírus. Dessa forma, o sistema imunológico fortalece sua resposta. Uma vacina pode ser uma boa opção de tratamento”.