Não existe organização criminosa contra a vacinação contra o Estado

Matteo Bassetti, Professor Catedrático da Universidade de Gênova e Diretor da Clínica de Doenças Infecciosas do Hospital Multidisciplinar de San Martino: “Sempre estive do lado da ciência e ainda estou. Recebo ameaças de todos os tipos, desde pessoais até as dirigidas à minha família e aos meus filhos. É errado considerar um ataque no-vax processável com base em uma reclamação e deve ser considerado um ataque ao estado e, portanto, processado ”

Ative as notificações para receber atualizações

“Eu sempre estive ao seu lado Ciência E ainda estou. Talvez em algum momento eu tenha visto essa infecção de uma certa maneira e não a escondi. Para algumas situações, especialmente as inexistentes, alguém pensou que eu era contra a vacinação. Na verdade. Este não é o caso. Sempre estive em campo. ” Matteo Bassetti O professor titular da Universidade de Gênova e diretor do Hospital Clínico de Doenças Infecciosas Policlínico San Martino, respondeu a uma pergunta de Peter Gomez sobre quem o conhece perto dos locais no Vax durante a décima terceira edição do evento Ponza Dattori, Em andamento na Ilha Ponziana. “A informação que dei quando me pediram para dar entrevistas – Bassetti continuou – foi sobre um homem que estava fazendo o seu trabalho, eu disse as coisas exatamente como elas são. vacinas, Medicina e ciência, a mesma coisa que nos permitiu viver em um mundo livre da poliomielite, Para reduzir os casos de vacinação, graças ao compromisso de imunização com a lei de 2017 sarampo E outras doenças infecciosas, e é ele quem deu hoje a solução contra o vírus ”.

Em seguida, ele se dirigiu aos não-vaxes diretamente: “Vamos tentar rebobinar a fita. As pessoas esquecem que não estávamos falando há cerca de 10 anos, mas cerca de um ano atrás, onde o mundo científico foi capaz de nos fornecer uma vacina graças aos pesquisadores que trabalho com soro há algum tempo. Esta é uma das teorias apresentadas por no vax, é que a vacina Covid foi desenvolvida em pouco tempo. Na verdade, a tecnologia por trás da vacina mRna tem suas raízes em SARS Em 2003 e depois com o Ebola e outros vírus. “Finalmente, a tendência recente está ligada a Ameaças e ai insultos O especialista e sua família vêm recebendo há meses.

“Recebo ameaças de todos os tipos, desde ameaças pessoais contra minha família e meus filhos – concluiu – até insultos de cor. O que devemos fazer é descartar os ataques que recebemos como ataques de idiotas, porque na minha opinião lá está um atrás organização Que pode ser assim Criminoso Porque alguns movimentos corruptos não têm estruturas onde há obviamente financiamento e por trás delas. É por isso que faço um apelo Às autoridades que lidam com nossa segurança: É errado considerar a ausência de um ataque punitivo de fax na reclamação, deve ser considerado como ataque ao estadoComo no meu caso sou médico que trabalha para o SUS e portanto sou um homem de instituições, portanto serei processado. Não tem nada como ontem no campo as pessoas foram atacar vacinas assim, porque foi um ataque no estado. Como se o judiciário fosse atacado porque perseguia a máfia ”.