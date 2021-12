Covid, regras da OMS para prevenir infecções em ambientes fechados

Voltamos a falar na Itália, diante do aumento recorde de lesões nos últimos dias, sobre a importância deventilação interna. Na verdade, o risco de contrair a Covid é especialmente alto em lugares lotados e mal ventilados, onde pessoas positivas passam muito tempo. Esses ambientes são aqueles em que as partículas virais se espalham facilmente pela respiração.

Compreender e controlar a ventilação do prédio pode melhorar a qualidade do ar que respiramos e reduzir os riscos à saúde, incluindo infecções de ambientes internos da Covid. aOrganização Mundial da Saúde No roteiro sobre o assunto, que contém as medidas necessárias para evitar ou pelo menos reduzir as lesões internas.

COVID, onde as regras de ventilação de edifícios se aplicam

A Organização Mundial da Saúde conduziu pesquisas e avaliações específicas cobrindo três tipos de ambientes.

Instalações de saúde e hospitais.

Edifícios não residenciais como locais de trabalho, escolas, universidades, hotéis, instalações hoteleiras em geral, templos religiosos e lojas.

Prédios residenciais.

A instituição considera dois tipos de Respirando.

mecânica, tanto com o ar proveniente de fora, como com a purificação e filtração do ar recirculado.

natural >> adjetivo.

Ambos são meios eficazes para reduzir a concentração de partículas possivelmente Ferido em um ambiente fechado.

Covid, regras de ventilação para prevenir infecções no hospital

a respeito de estruturas saudável que eles HospitaisA Organização Mundial da Saúde recomenda, através da ventilação mecânica ou natural, antes de mais nada, garantir essas constantes mudanças no ar.

160 litros de ar por segundo por paciente ou 12 peças sobressalentes por hora em ambientes onde são realizados procedimentos que podem aumentar a presença de aerossóis no ar, como intubação endotraqueal, traqueostomia, RCP, broncoscopia, etc.).

por segundo por paciente ou por hora em ambientes onde são realizados procedimentos que podem aumentar a presença de aerossóis no ar, como intubação endotraqueal, traqueostomia, RCP, broncoscopia, etc.). 60 litros de ar por segundo por paciente ou 6 peças sobressalentes Ar por hora em outros quartos.

É então necessário garantir que a direção do ar passe De fora Ou de áreas que não estão em risco para áreas que estão em maior risco, não o contrário. O ar de exaustão deve ser direcionado para fora do edifício.

Os aparelhos de ar condicionado e aquecedores reciclados só devem ser usados ​​após uma avaliação cuidadosa dos riscos e com muito cuidado. Todos os sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado devem estar sujeitos a manutenção contínua.

Covid, regras de ventilação para prevenir infecções internas

Quanto ao edifícios não residencialPorém, este número deve ser respeitado.

10 litros de ar por segundo por pessoa.

Para uma troca de ar perfeita, é melhor criar um fluxo com ar circulante de lado a ladoTalvez usando ventiladores na frente das janelas. O ar interno deve ser trocado o mais uniformemente possível.

Portanto, preste atenção ao uso de ventiladores de parede e inteligência artificial condicionadores, que pode misturar o ar e só deve ser usado se os requisitos mínimos de ventilação forem atendidos.

Seja o prédio ou os quartos eu vazio Em certos momentos, é melhor manter as janelas abertas pelo menos 15 minutos entre um uso e outro. Também neste caso, se possível, convém direcionar o ar externo para o exterior e verificar todos os sistemas de ventilação.

Covid, regras de ventilação para prevenir infecções em casa

As regras de ventilação de instalações residenciais são destinadas para aqueles que estão enfrentando um período isolamento de crédito Em casa e, portanto, refere-se a espaços ocupados exclusivamente por aqueles com teste positivo para Covid. Portanto, não se aplica ao resto da casa, onde é sempre bom monitorar a ventilação adequada dos cômodos de qualquer maneira.

10 litros de ar por segundo por pessoa.

Também neste caso, a troca de ar deve ser feita por um método Uniforme tanto quanto possível Todos os sistemas de aquecimento e ar condicionado devem ser mantidos de forma ideal para evitar contaminação.

Portanto, devemos ter cuidado com a ventilação adequada do ar, mesmo que já estejamos positivos. Aqui está quem tem maior probabilidade de levar Covid novamente. Existem também locais de trabalho onde um cuidado extra deve ser exercido. Aqui estão os trabalhadores mais vulneráveis ​​à infecção pelo vírus Corona. Nós também explicamos para você Veja como identificar as máscaras Ffp2, agora obrigatórias e aprovadas.