Città della Scienza: exposição “Bonelli Story” até 26 de fevereiro

Na Città della Scienza, uma exposição conta a história dos quadrinhos através dos personagens mais famosos de Tex a Dylan Dog, de Zagor a Julia [Leggi tutto]

Comunicado de imprensa da Cidade da Ciência:

Até 26 de fevereiro de 2023, na Città della Scienza, você pode visitar uma bela, nova e original exposição que combina ciência e ficção científica “Bonelli Story, olhando para Procida, um mar de quadrinhos!”. Uma exposição que conta a história dos quadrinhos através dos personagens mais famosos de Tex a Dylan Dog, e de Zakor a Dragonero, uma galeria que faz muito sucesso entre os jovens, amantes e não amantes de quadrinhos! Ao adquirir o ingresso combinado, você economiza e visita tanto a Città della Scienza quanto a exposição “Bonelli Story”!

A não perder também em Dezembro: Dezembro: Céu do Mês – Show ao Vivo no Planetário.

Graças ao planetário, que reproduz fielmente as abóbadas celestes do período atual, descobriremos que o céu noturno é tão evocativo quanto mutável… Descobriremos as maravilhas que preenchem nossas noites, aprenderemos a reconhecer as principais constelações e as estrelas mais brilhantes sem esquecer algum conto mitológico relacionado! – INFORMAÇÕES: 081.7352.222

Fonte: Assessoria de Imprensa da Cidade da Ciência