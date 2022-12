Gripe, 10.000 ligurianos na cama. É o pior dos últimos 50 anos – Primocanale.it

Atualmente, existem cerca de 10.000 ligurianos em casa com gripe: Estes são os dados do monitoramento Influnet do Istituto Superiore di Sanità, que informa sobre a evolução do vírus há 25 anos.

O professor Giancarlo Icardi, diretor do Departamento de Higiene da universidade, disse a Primocanale. “A Ligúria passou do fim de semana passado da zona amarela para a laranja no relatório, e isso significa que Um em cada cem ligurianos sofre de síndrome gripalIsso significa que temos cerca de 10.000 ligurianos em casa atraídos pelo vírus.

“Esse aumento contínuo que observamos há três semanas agora nos leva a supor que Precisamos de mais duas semanas de aumento de casosO professor Icardi confirma.

Entre os pacientes no momento, há principalmente os mais jovens, como disse o Prof. Matteo Bassetti a Primocanale, Diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis da Região da Ligúria do DIAR: “Hoje afeta muitos jovens, adolescentes e jovens que ficam em casa sem ir à escola e ao trabalho, mas raramente vão aos consultórios médicos ou ao hospital. Acho que o pior é ainda por vir, teremos o dobro do número de casos. Nas próximas duas semanas veremos os fracos e os idosos afetados”.

“Eu não acho que a maneira de lutar é colocar a máscara de volta: A melhor forma é a vacinação. ainda há tempo? Não sei. Você pode ir se vacinar mesmo nesses dias, mas o resultado não é garantido como se tivesse sido feito em novembro”.

De qualquer forma, é a pior onda de gripe dos últimos 25, senão 50 anos, como afirma Pasetti: “Certamente desde o relatório do Instituto Superior de Saúde, ou seja, desde 1999, isto tem sido o pior, mas voltando atrás e consultando os números disponíveis, podemos dizer que é também o pior dos últimos 50 anos. como é íngreme nos primeiros 15 dias de dezembro, o que me faz pensar no mais perigoso dos últimos 50 anos ”, conclui Pasetti.