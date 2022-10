COVID, uma nova variante do BQ.1 em cinco países da União Europeia

Um novo tipo de Covid surgiu na Europa, BQ.1. O Centro Europeu de Controle de Doenças encontrou prevalência da doença em cinco países europeus.

isto é nova variável e ele sub-relação eles eram encontrei dentro Cinco países da União Europeia E dada a tendência de infecção, disseram os especialistas, BQ.1 definitivamente se tornará a alternativa número um durante o inverno.

Covid, alternativa BQ.1 preocupa Europa

Uma nova variante do Covid chamada BQ.1, que foi renomeada como Cerberus, desembarcou na Europa e já deu uma indicação clara a pesquisadores e especialistas sobre como é provável que ela evolua.

lá Variante BQ.1 Ele é descendente direto de Omicron 5 mantido por várias semanas precedência Por infecção e circulação sanguínea. Embora algumas semanas Cérbero ele é Aumentar exponencialmente Foi inicialmente conhecido nos EUA.

Eric Topol, gerente mundial americano Scripps Research Translational Institute De La Jolla, Califórnia, explicado via Twitter A tendência atual mudou drasticamente. Dos Estados Unidos desembarcou Europa O Centro Europeu de Controle de Doenças informou que cinco países europeus estarão sob estreita vigilância.

o mecanismo que fará o Variante BQ.1 Parece predominante sobre todos os outros agora Eu comecei. Os desenvolvimentos e todas as subespécies estão sujeitos a exames rigorosos e os especialistas não deixam nada ao acaso.

o pesquisadores Eles descobriram muito sob variáveis Que apesar dos grandes números não causam preocupação. Quando alguns subtipos mudam, assume uma direção inesperada e os pesquisadores trabalham constantemente para manter a comunidade médica internacional despreparada.

Os cinco países europeus onde a Cerberus está localizada

lá Variante BQ.1 Foi negociado com segurança em estudo em cinco países europeus. A semana passada foi a maior negociação em França, Bélgica, Irlanda, Holanda E a Itália.

Especialistas afirmam isso de acordo com os estudos realizados até agora Cérbero Ele tem uma habilidade notável fugir o sistema imunológico. Isso deve ser motivo Observação E embora ainda não haja evidências concretas sobre a gravidade da infecção, supõe-se que ela tenha propriedades mais agressivas que a “mãe” Omicron 5.

De acordo com as comunicações e observações fornecidas pelos pesquisadores, o inverno será caracterizado principalmente por BQ.1 Isso vai vencer todos os outros. Agora você está tentando descobrir como incluirá Cérbero Com as vacinas circulantes e se necessário, como suposto, atualizar também a terapia antiviral. Um foco contínuo na publicação também será mantido Itália é um primeira linha monitorar própria direção Comparado com Alternativa BQ.1.