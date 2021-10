Alguns podem ter visto um objeto pequeno, redondo e branco no antebraço de alguém que conheceram por acaso. E pode até acontecer de notar que, quem quer que o tenha, o enquadra celular. Então, vamos nos perguntar como será. Neste artigo, tentamos esclarecer um tópico bastante sutil.

que isso sistema de automonitoramento de glicose no sangue. Mas é realmente eficaz? Vamos ver primeiro como ele fez.

Possui um sensor subcutâneo e um transmissor removível conectado a uma pequena placa quase toda redonda. Só pode ser aplicado a partir de então equipe médica Pode continuar até 180 dias. O sensor também possui um anel de silicone que contém um antiinflamatório. Através do aplicativo baixado para o celular e após enquadrar o sensor aparece um número indicando o valor da glicose. Então, veja como o dispositivo pode realmente beneficiar a saúde dos diabéticos.

Como funciona?

Não é um glicosímetro clássico: na verdade, você não precisa furar o dedo para tirar sangue capilar. Em vez disso, o dispositivo avalia a quantidade de glicose por meio do fluido intersticial, o fluido que envolve as células. Os dados coletados são então enviados via Bluetooth para o celular, que também indica quando o dispositivo precisa ser trocado.

Ministério da Saúde 2014 Ele o contou entre os dispositivos médicos, incluindo-o no banco de dados oficial. No entanto, é preciso dizer que os dados que ele fornece não são instantâneos, mas um pouco posteriores aos do sistema de medição tradicional. Isso ocorre porque o dispositivo não está em contato direto com sangue. Na verdade, pode acontecer que, em casos de um aumento repentino no nível de glicose, o sistema leia como mais baixo do que os níveis reais. Embora seja um regime mais conveniente do que uma picada no dedo, os especialistas recomendam manter fitas métricas tradicionais com você o tempo todo.

Veja como o dispositivo pode realmente beneficiar a saúde de pessoas com diabetes

É um sistema tecnológico que atualmente só pode ser adquirido pela Internet. Quanto ao reembolso das despesas, o Serviço Nacional de Saúde foi entretanto activado na região da Emilia-Romagna, com alguns requisitos. É aconselhável visitar os sites institucionais relevantes na área em questão. Pode ser realmente necessário para quem sofre de diabetes tipo 1, mantendo assim as mudanças bruscas de açúcar no sangue sob controle. Mas os médicos são mais cautelosos quando se trata de diabetes tipo 2. Na verdade, haverá o risco de substituir métodos mais eficazes e confiáveis.

Mais dicas

A escolha entre um sistema autônomo e um sistema convencional deve sempre ser acordada com seu sistema médico especialista ;

; É o médico que determina a quais pacientes um ou outro regime pode ser designado;

Aprenda sobre a auto-avaliação É preciso contar com profissionais de saúde;

em um Artigo anteriorNeste artigo, falamos sobre os valores de glicose no sangue que podem revelar pré-diabetes ou diabetes tipo 2.