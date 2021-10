Em novembro, a mostra de quadrinhos dedicada ao laboratório TLS MAD

Projeto de publicação científica TLS com o Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna” em Siena em exibição na Reitoria da UniSiena

A pesquisa científica para TLS é apresentada. Ao longo de novembro, o Pátio da Reitoria da Universidade de Siena será o palco natural do roteiro de exposições “Ciência + Arte”. Dos laboratórios TLS aos escritórios das escolas, o storyboard do aluno do Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna” em Siena.

O projeto de publicação científica, que surgiu de uma colaboração entre a Fundação TLS, a Escola de Arte de Siena e a Federchimica Assobiotec sob os auspícios da Universidade de Siena, do Distrito da Toscana e do Município de Siena, visa combinar a ciência e a arte de quadrinhos, ou seja, através da criatividade de alunos do ensino médio, atividade de pesquisa do Laboratório de Descoberta de Monoanticorpos Clonal (MAD), laboratório de TLS que, desde o início da pandemia, trabalha para descobrir anticorpos monoclonais humanos como terapia em resposta à infecção por SARS-CoV-2.

Percurso da exposição: quadrinhos, fotos, pílulas científicas. De 2 a 30 de novembro, dentro do Cortile del Rettorato da Universidade de Siena, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19h30, a entrada é gratuita, será possível visitar a exposição de quatro mesas selecionadas entre as criadas por cerca de 20 alunos do graus III B e IV B do ano O ano acadêmico 2020/2021, que descreve a atividade de pesquisa que envolveu o MAD LAB em TLS na identificação de um tratamento contra o coronavírus SARS-CoV-2.

Para a ocasião, os alunos de Siena, sob orientação das professoras Federica Fossi, Alice Leonini, Giovanni Balla, Eleonora Spinosa e Anna Taddeo, experimentaram a escrita de roteiros e a criação de quadrinhos, utilizando técnicas digital e aquarela. O projeto criativo destacou duas histórias chamadas “The Relay” e “The Appeal”, que se destinam respectivamente a crianças e adolescentes. Dentro da curta exposição, as quatro mesas projetadas pelos alunos Sofia Andolfi, Eduardo Di Brisco, Eleonora Ciacci e Federico Carpini trocarão com os rostos dos pesquisadores do TLS, instantâneos de meninos trabalhando nos espaços do TLS e a história da pílula científica, dedicada à explicando os principais termos usados ​​na pesquisa científica, particularmente aqueles relacionados aos anticorpos monoclonais clonais; O projeto também está disponível online no site da Fundação e, graças ao código QR também nos painéis disponíveis, será possível fazer o download e consultar a brochura “Ciência + Arte” também a partir do telemóvel.

“Tem sido uma jornada cheia de ideias – explica Letizia Cincini, Chefe de Relações Externas e Institucionais da TLS – apesar das dificuldades relacionadas à pandemia, durante esses meses os alunos da escola de arte” Duccio di Buoninsegna “trabalharam muito para se dedicar integralmente entender as atividades de nossos pesquisadores. Representou o confronto entre arte E ciência sombriamente é uma combinação perfeita para aproximar os jovens da importância da informação correta que também passa pelo uso de línguas indígenas, como os quadrinhos. , também organizaremos visitas dedicadas a estudantes locais que poderão descobrir storyboards e aprofundar as várias etapas do projeto de investigação da Fundação Toscana Life Sciences Foundation, conhecer os nossos investigadores em primeira mão e vivenciar experiências multimédia para realidade aumentada. da ITS Vita. ”

“A Escola de Arte Duccio di Buoninsegna tem uma longa tradição de colaboração com instituições, organizações e associações locais – comenta Giovanni Balla, professor de arte da Escola de Arte – este novo projeto nos permitiu explorar uma nova área, como o mundo da investigação científica e de representá-la através dos quadrinhos, um dos métodos expressivos Mais Próximos às Crianças de Hoje. As mesmas crianças também cuidaram do roteiro, que é parte integrante do projeto editorial. Conhecer e valorizar o trabalho de jovens pesquisadores e descobrir o mundo parece longe deles, mas é capaz de estimular sua criatividade. “

Ciência + Arte. Dos laboratórios TLS aos escritórios das escolas, o storyboard para alunos da Escola de Arte “Duccio di Buoninsegna” Escola de Arte de Siena “é um projeto de publicação científica nascido de uma colaboração entre a Toscana Life Sciences Foundation, a escola de arte” Duccio di Buoninsegna ” Siena e Federchimica Assobiotec, patrocinado pela Universidade de Siena, Distrito da Toscana, Município de Siena. Participar dos graus III B e IV B do Liceo, ano letivo 2020/2021. Terceiros alunos B: Sophia Andolfi; Giulia Buraki, Viola Ceccherini, Eleonora Seiachi, Alessandro Mado, Sofia Nogara, Irene Nucci, Jaya Maria Pizino e Maria Delita Trapani Andre. Alunos 4º B: Martina Bartolomei; Viola Cagni, Federico Carpini; Elisa Vannetti; Carolina Gili; Eduardo De Brisco; Pietro Iacoboni Andrea Massi Angela Boulay Clara Stefano e Augusto Tamborini. Instrutores: Federica Fauci; Alice Leonini, Giovanni Pala, Eleonora Spinoza e Anna Tado.

A Toscana Life Sciences Foundation (TLS) é uma organização sem fins lucrativos que atua no panorama regional desde 2005 com o objetivo de apoiar atividades de investigação na área das ciências da vida e, em particular, apoiar o desenvolvimento de projetos de investigação. Para aplicação industrial. Para atingir esses objetivos, a TLS estabeleceu uma bioincubadora, fornecendo espaços, plataformas e serviços de tecnologia e oferecendo seu suporte nas áreas de indústria, ciência e desenvolvimento de negócios. A TLS nasceu motivada por grandes temas institucionais, como a região da Toscana, a universidade, o mundo clínico e industrial, e com uma significativa contribuição estratégica e financeira para a Fundação Monte dei Paschi di Siena, a TLS está sediada em Siena, no centro histórico distrito de Torre Fiorentina, onde Achilles Sclavo fundou o Instituto Toscano Seroterápico e fascógeno homólogo em 1904.