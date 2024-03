Leucemia, dieta que imita o jejum.

Uma dieta que imita o jejum, combinada com terapia medicamentosa direcionada, pode contribuir para a remissão da leucemia linfocítica crônica (LLC), o tipo mais comum de leucemia nos países ocidentais (15-20% de todos os casos de leucemia), com uma incidência de 1-2 casos por ano por 100.000 pessoas.

Os indícios desta “aliança promissora entre dieta e terapias direcionadas vêm de um estudo realizado por um grupo de pesquisadores do Ifom de Milão, liderado por Valter Longo, o “pai” desta dieta, em colaboração com o grupo de pesquisa de Claudio Verneri do Ifom e o Instituto Nacional do Câncer (Int) na capital Lombardia, Departamento de Oncologia sob a direção de Filippo Di Pro. Os resultados do trabalho, apoiado pela Fundação Airc, foram publicados na revista “Cancer Research”.

O que é leucemia linfocítica crônica

A leucemia linfocítica crônica é uma doença complexa “Com formas indolentes e agressivas que requerem abordagens terapêuticas distintas”, disse Longo, “os pacientes com a forma inativa apresentam progressão lenta, e aqueles que enfrentam a variante agressiva apresentam rápido acúmulo de linfócitos leucêmicos na medula óssea e no tecido linfóide.

O acúmulo substitui gradualmente as células formadoras de sangue normais, levando à citopenia, uma deficiência de todos os outros tipos de células e componentes essenciais do sangue, incluindo níveis muito baixos de plaquetas e hemoglobina, com potencial para ser fatal.

enquanto A forma agressiva deve ser tratada imediatamentePara os pacientes inativos, os médicos muitas vezes seguem uma estratégia de “observar e esperar” (em italiano, literalmente “observar e esperar”), uma abordagem que permite monitorar a evolução clínica dos pacientes e iniciar o tratamento medicamentoso apenas se aparecerem sinais de deterioração. . Existem muitas opções, desde quimioterapia até imunoterapia e muitas terapias direcionadas.

Apesar dos progressos alcançados nos últimos 10 anos, a procura de novas abordagens sustentáveis ​​e eficazes continua a ser importante, destacam os especialistas, especialmente para um subconjunto de pacientes que apresentam formas particularmente malignas caracterizadas por alterações no gene p53. Neste contexto, alguns medicamentos experimentais, como o bortezomibe, mostram-se promissores.

A importância da nutrição

A mesa pode dar uma contribuição? No passado, investigadores do Laboratório de Longevidade e Cancro, liderado por Longo no Ifom, demonstraram que uma dieta que imita o jejum torna a quimioterapia, a imunoterapia e outros tratamentos mais eficazes contra vários tipos de tumores sólidos.

“Neste novo estudo – explica o cientista – nos concentramos na busca de um tratamento menos tóxico para o tratamento da leucemia. Graças ao trabalho realizado por Franca Raucci e Claudio Vernieri, primeiros autores do artigo. da leucemia, observamos que “uma dieta que imita o jejum pode neutralizar parcialmente os linfócitos cancerígenos. Isso parece acontecer em parte graças aos níveis mais baixos de fatores de crescimento, o que por si só parece retardar a progressão do tumor”.

Estudo e dados coletados

“Neste estudo – especifica Vernieri – os efeitos de 8 ciclos consecutivos de uma dieta que imita o jejum também foram examinados em 2 pacientes com leucemia linfocítica crônica. Observamos que após 5-6 anos de uma abordagem de observar e esperar, nenhum dos dois ocorreram. “Foi necessário iniciar o tratamento medicamentoso. “Este é um resultado preliminar, mas promissor.” Os dados coletados precisarão ser confirmados em estudos muito maiores, tanto laboratoriais quanto clínicos.“, apontam os especialistas. Atualmente, eles sugerem que o jejum periódico ou uma dieta que imite o jejum em ratos de laboratório reverte ou retarda a doença.

“No entanto – continua Raucci – notamos que ao usar uma dieta que imita o jejum ou o jejum como a única intervenção que obtemos, sim, obtemos uma desaceleração do desenvolvimento do tumor, mas as células tumorais ainda crescem bastante rapidamente. Então combinamos cursos de seguindo “Uma dieta que imita o jejum ou o jejum usando dois medicamentos direcionados, bortezomibe e rituximabe, resulta em um forte aumento do efeito dos cursos de dieta contra doenças”. Esta combinação parece funcionar bloqueando “rotas de fuga” ativadas durante o jejum, ativando a apoptose, ou apoptose, aumentando significativamente a sobrevivência de camundongos com leucemia linfocítica crônica (LLC).

Os resultados “sugerem que a combinação do jejum periódico com medicamentos não terapêuticos específicos, como o bortezomibe e o rituximabe, pode ser uma estratégia de tratamento eficaz e inovadora”, apontam os primeiros autores do artigo. Se validada em estudos clínicos com grandes séries de casos, esta estratégia poderá ser utilizada no tratamento da leucemia linfocítica crónica e poderá beneficiar um determinado número de doentes oncológicos em tratamento, especialmente os idosos e sujeitos a muitos medicamentos que activam as células cancerígenas. Os especialistas concluem que o sistema imunológico causa fortes efeitos colaterais.