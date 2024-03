“Entre Ciência e Teatro” em Sabioneta

Mântua Na sexta-feira, às 21h00, o Teatro all'Antica de Sabbioneta acolhe a performance teatral e videoinstalação – com curadoria do Teatro Magro – “Lux 770 nanometria” sobre o tema da física explicada aos jovens. Esta é uma das muitas ações previstas no projeto “Entre Ciência e Teatro” organizado pelo Istituto Comprensivo Marcaria-Sabbioneta, projeto escolhido para convidar Siae “a quem cria”. A exposição é aberta a todos os cidadãos e a entrada é gratuita. Para informações e reservas, pode contactar o Infopoint Sabbioneta [email protected] 0375 52039. O espetáculo será repetido na manhã seguinte para os alunos do IC Marcaria-Sabbioneta.

O Instituto Integral Marcaria-Sabbioneta passou numa forte seleção e venceu o concurso Siae “Para quem cria” com o projeto “Entre Ciência e Teatro”, para o ano letivo. 2023/2024 com espetáculos, workshops e experiências de formação com o Teatro Magro di Mântua, também graças ao apoio do Ministro da Cultura. O Instituto Integral Marcaria-Sabbioneta foi fundado no ano letivo 2019-2020 a pedido das administrações municipais de Marcaria, Gazzuolo, Commessaggio e Sabbioneta e posterior aprovação da Região da Lombardia.

O Istituto Comprensivo de Marcaria Sabbioneta é a maior organização cultural da região que atende a faixa etária de 3 a 14 anos, com mais de 1.000 associados. A ideia de participar do chamado Siae “a quem cria” foi nasce da vontade de dar continuidade às experiências e caminhos teatrais percorridos no ano lectivo 2022-2023 com o Teatro Magro, expandindo-o verticalmente para outros complexos e respondendo à vontade de aumentar gradualmente uma abordagem educativa menos frontal e transitória em favor da adopção de laboratório ensino orientado para o desenvolvimento de competências europeias essenciais. Entre Ciência e Teatro é um projeto interdisciplinar que explora a intrigante relação entre dois mundos aparentemente distantes – teatro e ciência – através de uma fascinante combinação de performances artísticas e publicação científica. O projeto pretende criar uma ponte entre diferentes disciplinas, revelando as semelhanças e influências mútuas que as distinguem. As atividades de formação incluem: Ativação de três cursos laboratório de teatro para alunos do Istituto Comprensivo di Marcaria-Sabbioneta organizados pelo Teatro Magro de fevereiro a maio nos quais diferentes linguagens se unem para criar uma última aula aberta no Teatro Giacometti na Itália. Gazzolo que reflete e narra a escola como um corpo harmonioso de “conhecimentos”.

Assista a três apresentações teatrais e apresentações de vídeo sobre publicação científica para adultos e crianças no Teatro Olímpico de Sabbioneta, onde a arte de tirar o fôlego se entrelaça com os mais surpreendentes conceitos e descobertas científicas. O projeto pretende proporcionar uma experiência cultural e educativa única que estimule a curiosidade, a criatividade e a consciência crítica. Os três espetáculos do Teatro Magro são 'SN1604 | 'Orb' em Astronomia (sexta-feira, 2 de fevereiro, às 21h00), 'Lux 770nm', em Física (sexta-feira, 22 de março, às 21h00), e '3E14 Aperiodic Infinity', sobre a temática da Matemática (sexta-feira, 3 de março). Maio) às 21h00. Os espectáculos nocturnos são abertos ao público e têm entrada gratuita até ao esgotamento dos lugares (para informações e reservas contactar Sabbioneta Infopoint [email protected] 0375 52039) e serão repetidos na manhã seguinte para alunos IC Marcaria-Sabbioneta Ampliação da oferta formativa através da via Artefatti e Segni que inclui a colaboração entre o Istituto Comprensivo Marcaria-Sabbioneta com o Departamento de Humanidades da Universidade de Modena e Reggio Emilia e que se destina a alunos do último ano de serão acolhidos o curso de licenciatura em Ciências da Educação Primária, enquanto estagiários em creches e escolas primárias da região de Mântua e relacionados com a utilização de artefactos como ferramentas de mediação semiótica no ensino da matemática.