A Família Real revelou o motivo do seu desaparecimento: Não tem nenhuma relação com a sua saúde | O motivo é chocante

A verdade sobre a família real foi revelada: é por isso que Kate Middleton não aparece mais com frequência. Existem regras rígidas que devem ser respeitadas e nós revelaremos tudo para você.

lá família real Ela sempre esteve sob os holofotes. Na verdade, cada passo e cada aparência são cuidadosamente seguidos e, recentemente, tem havido muito medo sobre ela. Fãs de todo o mundo e Não apenas por cidadãos do Reino Unido.

O que preocupava todos que olhavam os tablóides e jornais de fofoca era… Doença súbita do rei CarlosMas também a súbita ausência da Princesa de Gales, Kate Middletonfoi imediatamente notado pelos fãs e está preocupando milhares de pessoas que querem saber mais sobre o que está acontecendo na família real.

de um período Sra. Nenhuma outra princesa foi tão amada e seguida até sua chegada Linda e elegante Kate Que, graças ao seu carisma e também à história contada pelo cinema, teve a oportunidade de se tornar conhecido e querido pelo público em grande escala.

adoro reutilizar, Use até itens de baixo orçamento E para ela Compromisso contínuo com o trabalho humanitáriofez da princesa Kate Middleton um modelo e também um ícone de estilo, e com razão lhe rendeu o título de membro mais querido da família real.

Portanto, a ausência de Kate Middleton não poderia passar despercebida e infelizmente o mundo inteiro entrou em estado de choque ao saber da notícia da cirurgia a que ela seria submetida. para Razões para privacidade e etiquetaAinda não há muitas informações sobre o estado de saúde da princesa, mas infelizmente esse não é o único motivo do seu desaparecimento: aqui está o verdadeiro motivo.

Família Real: Como está Kate Middleton?

Desde janeiro Kate Middleton De repente ela não aparece mais em público, Ela também sente falta de eventos muito importantes que a princesa nunca teria perdido. Os rumores apontaram imediatamente para problemas de saúde e, poucos dias depois, surgiram notícias sobre A Cirurgia abdominal Ao qual ela se submeteria.

Este certamente não é um período fácil para a família real administrar, especialmente para eles Príncipe William Que atualmente se vê tendo que lidar com a doença do pai e da esposa. Uma das últimas notícias que temos sobre a saúde da princesa agora Ele parece estar fora de perigoEmbora ainda não tenha voltado aos seus verdadeiros hábitos, segundo alguns rumores, os motivos do seu desaparecimento não estão apenas relacionados com a sua saúde física.

A outra razão para o desaparecimento

Na verdade, apareceu um A verdade chocante Sobre outro motivo que tem a ver com Kate e sua saúde. Apontamos algumas das designações rígidas impostas pela família real em relação… Alimenta-o. A princesa, na verdade, não pode comer Batatas para o jantarMas isto não está relacionado apenas com problemas de saúde recentes.

Na verdade, isso já havia acontecido com os chefs da família real antes de acontecer É proibido cozinhar batatasprincipalmente para o jantar, isso porque eles são Carboidratos são proibidos. A princesa, principalmente neste período, certamente teria um Uma dieta saudável e equilibradaRico em frutas e vegetais antioxidantes e rico em nutrientes para mantê-lo em forma e em boa forma possível.