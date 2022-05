MEZZOCIELO 2022: A música encontra a ciência e conta o homem

O que acontece na mente do artista enquanto toca uma música? O que você pensa, como você se sente, que sentimentos você sente?

Convidamos você a descobrir no show Mezzocielo 2.0 entre #música #neurociência #artesvisuais,Realizado no domingo, 29 de maio, no Teatro Nuovo Giovanni da Udine, a partir das 18h no qual Clássicos, ciência, novas tecnologias e artes visuais se fundirão em um show inovador.

Graças à interação Entre o capacete neurológico de EEG usado pelo pianista e performer Matteo Bevilacqua, e designer gráfico Alessandro Bassoni, designer de experiência, Ao capturar os parâmetros cerebrais que emanam do instrumento e transformá-los em arte visual, o espectador poderá realmente descobrir em tempo real como o pianista interpreta a música, o que ele sente ao tocar e qual é o seu estado emocional.”

A música de Johann Sebastian Bach a Luciano Perrio, de Claude Debussy a Giorgi Ligetti, aliás, acompanhará o público em uma emocionante viagem na mente humana, onde a história do homem e da música andam de mãos dadas, do nascimento ao desenvolvimento, do o berço da humanidade ao infinito, Embora fosse um cientista excepcional, Claudio Tonis, cosmólogo Lorenzo Pezzotti, analisa a evolução da raça humana e o papel da música na evolução, explica os resultados das últimas pesquisas e explica novas teorias. Assim, o espectador tem a oportunidade de refletir sobre diversos temas e encontrará na performance um momento de expressão única.

Não apenas um concerto, portanto, a performance a ser presenciada pelo pianista e instrumentista Matteo Bevilacqua e Alessandro Passoni, Experience Designer, produzida pela Associação RiMeMute – como parte do projeto RiMeMuTe Music Network – são os intérpretes. Em parceria com o Teatro Nuovo Giovanni da Udine e com o apoio do Distrito Friuli Venezia Giulia, Fundação Friuli, Banca di Udine e Distrito Cultural Musicae em Piano.