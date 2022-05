Riscos e sintomas da doença, como ela é transmitida e como tratá-la

casos varicela Em vários países europeus, as autoridades de saúde estão a emitir um alerta sobre a propagação deste vírus. Pelo menos 8 homens apresentaram sintomas em Espanha, mesmo enquanto aguarda a confirmação do diagnóstico. No Reino Unido 7 casos foram identificados desde o início do mês. no Portugal Serão pelo menos 5 casos confirmados, com 15 pessoas passando por atividades de triagem.

O que é varicela

Esta doença é causada por vírus da varíola de macacos (ou varíola), e geralmente não se move em uma determinada velocidade. É por isso que é improvável que alguém saia o novo pandemia.

No entanto, não se pode excluir que algo mudou para esse patógeno específico, que foi identificado pela primeira vez em 1958. No 1970 Uma pessoa ficou ferida pela primeira vez.

Não há ninguém tratamento ou tratamentoO curso da doença geralmente dura algumas semanas. Nos países do terceiro mundo, a varíola dos macacos é fatal 10% a partir de Pessoas.

Sintomas da varicela

o sintomas A varíola dos macacos é semelhante à encontrada na varíola humana. em 12 dias Após a exposição ao vírus (mas o período de incubação pode durar mais), a doença se manifesta das seguintes maneiras.

febre;

dor de cabeça.

dor muscular;

Dor nas costas.

Linfonodos aumentados.

mal-estar geral

Cansado.

Fonte da imagem: Reuters

Uma manifestação da varíola.

Alguns dias após o início da febre, o paciente também desenvolve pústulasGeralmente aparece no rosto e depois se espalha para o resto do corpo. A doença dura de duas a quatro semanas.

Como a doença é transmitida?

Os humanos geralmente pegam varicela por meio de um mordida ou com ligar diretamente Com sangue, fluidos corporais ou ferimentos em um animal infectado. A transmissão de humano para humano é menos comum e a doença é menos contagiosa do que o tipo humano.

Mesmo entre pessoas, a infecção ocorre pelo contato direto com líquidos De uma pessoa infectada ou mesmo com Coisas poluído Do vírus, como roupas íntimas ou roupas.

Quem está mais em risco hoje?

Os casos que surgiram na Espanha envolvem homens gays ou bissexuais que Relacionamentos com outros homenscomo metade dos pacientes britânicos.

A hipótese é que a lesão tenha ocorrido a St Sexuale, no Reino Unido, algumas ligações foram identificadas entre vários homens em hospitais.

As autoridades de saúde assumem que a doença se tornou uma Doenças sexualmente transmissíveisNo entanto, novas investigações terão de ser realizadas para confirmar isso.

No Reino Unido, os homens pertencentes à comunidade LGBTQ+ são aconselhados a prestar atenção especial, mas lembre-se de que as doenças não discriminam gênero ou identificação SexualPortanto, é uma boa ideia consultar um médico quando os primeiros sintomas aparecerem.