A escola volta ao Festival de Ciências de Gênova

Um software avançado para escolas que pode ser usado pessoalmente junto com a programação online que foi inaugurada no ano passado. O Festival de Ciência, programado em Gênova de 21 de outubro a 1º de novembro de 2021, se prepara para sua décima nona edição e divulga as primeiras notícias do show dedicado às escolas, público que sempre foi o coração da ação. Após a edição 2020, os alunos voltam para revitalizar os espaços do festival e mobilizar as oficinas e exposições, que são organizadas de acordo com a regulamentação em vigor com grande atenção à segurança. Pela primeira vez, o programa escolar online, que pode ser utilizado por turmas em toda a Itália, se estende além da duração do evento, até 12 de novembro de 2021. “Grande preocupação com a segurança e um passo para a normalidade – explica o Presidente do Festival della Scienza Marco Pallavicini – in Este novo festival que quer voltar a receber uma parte essencial do seu público, as escolas.

Nossa meta para a edição de 2021 é tornar o festival o mais completo possível e com total segurança. Por isso, estamos reabrindo as oficinas e exposições para grupos escolares, visitantes que sentimos falta na última edição. Para além das actividades presenciais, o leque de propostas é potenciado e enriquecido online, através de workshops organizados pelos nossos activadores científicos, encontros com investigadores e visitas virtuais guiadas aos laboratórios das mais importantes instituições de investigação, onde estarão professores e alunos. . Capaz de acompanhar todas as camadas. Itália “.

A programação completa dos eventos presenciais e a programação estão disponíveis online no site www.festivalscienza.it, enquanto o call center para reservas estará ativo a partir de segunda-feira, 4 de outubro de 2021. O programa está online, aberto durante o A última edição com “A ciência vai no ar” para permitir aos alunos vivenciar o festival apesar da impossibilidade de participação física, foi enriquecida este ano graças a uma colaboração com Orientamenti. “Temos a convicção de que o Festival de Ciências é também um momento de orientação voltado especificamente para temas científicos para meninos, mas principalmente para meninas. – Conselheira de Cultura e Escola do Distrito da Ligúria Ilaria Cavo – É importante interceptar as novas necessidades das empresas e há um fato que precisa urgentemente de crescimento: dos 100 alunos matriculados na universidade, apenas 18 alunos frequentam o Stem cursos relacionados às disciplinas técnico-científicas, ou seja, aqueles cursos que capacitam as competências exigidas. O mercado de trabalho está crescendo.

Os dados da Unioncamere antecipam nacionalmente a necessidade de cerca de 900.000 pessoas treinadas no setor de troncos nos próximos cinco anos. É por isso que os projetos da região da Ligúria dedicam muita atenção à promoção dessas faixas e o NRR está se movendo nesta direção. ” A parte dedicada às escolas presenciais é dividida em 15 exposições e 40 oficinas, realizadas entre o Palazzo Ducale, Palazzo della Borsa, Piazza delle Feste, Blue District, Palazzo Reale, Biblioteca Universitária de Gênova, Galata Museo del Mare, Biosfera e Giacomo Doria Museu de História Natural Castelo de Albertes, Jardim Botânico e Villa del Principe.

Detalhes sobre os horários de chegada serão anunciados em breve no site do Festival de Ciência. O projecto “Scholars in Schools” regressa também durante o festival com nomes importantes no panorama científico, que irão visitar algumas escolas de Génova. O show digital confirma a fórmula vencedora do ano passado e oferece três tipos de eventos: 10 encontros digitais, encontros virtuais onde pesquisadores científicos falam por si, 35 laboratórios digitais, workshops interativos organizados por animadores de festivais, 15 figuras e visitas guiadas virtuais dentro dos centros de pesquisa , para saber como funciona a função de pesquisador. Os conteúdos dos eventos, concebidos e elaborados com o apoio das principais instituições de investigação italianas e europeias e das associações editoriais científicas mais coesas, destinam-se a um leque muito vasto de escolas: do ensino básico ao secundário. O programa escolar online, que decorrerá de 21 de outubro a 12 de novembro de 2021, também é implementado, graças à contribuição da Fundação Compagnia di San Paolo, o primeiro apoiador do Festival da Ciência. Como reservar A central de atendimento para reservas da escola está ativa no telefone 0108934340 a partir de segunda-feira, 4 de outubro. A reserva é gratuita e obrigatória para todos os eventos. Cada grupo escolar tem direito a um máximo de três reservas gratuitas por dia. O bilhete escolar custa € 9 e é válido durante o período do Festival de Ciências. Digital e digitalk são gratuitos e podem ser usados ​​na plataforma de roteamento. A assinatura do professor acompanhante é gratuita. O Ingresso Escolar e a Assinatura do Professor permitem o uso individual de todo o programa do festival, de 21 de outubro a 12 de novembro – presencial ou online – e incluem acesso à plataforma Festivalcienza.online, onde isso será possível para reuniões ao vivo e sob demanda e apresentações do Festival de Ciências. Para crianças de 12 anos ou mais, o acesso a eventos presenciais só é permitido mediante a apresentação do Certificado Verde Covid-19. O horário de atendimento do call center é: 4 a 20 de outubro, de segunda a sexta das 8h30 às 17h; De 21 de outubro a 1º de novembro, de segunda a sexta, das 8h30 às 19h; Sábado e feriados 09:30 – 19; De 2 a 12 de novembro, de segunda a sexta, das 8h30 às 14h.