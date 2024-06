Pavia – Como é produzida a fibra de linho? Do que é feita uma planta carnívora? Estas e outras maravilhas botânicas estarão no centro do evento A 21ª edição do Festival do Solstício de Verão O que vai acontecer Sexta-feira, 21 de junho de 2024, das 17h30 às 20h00 para Museu Cosmos da Universidade de Pavia.

Uma oportunidade especial para se aproximar das questões de biodiversidade que você regulamenta Rede de Jardins Botânicos da Lombardia No âmbito do projeto SVING – Ciência Viva no Parque (https://www.reteortibotanilombardia.it/2024/02/22/sving-scienza-viva-in-giardino/).

Também o Jardim Botânico da Universidade de Pavia Participa do projeto mas, não podendo abrir seu acervo vivo devido às obras de reforma previstas pelo PNRR, cria uma seção especial que pode ser visitada no Cosmos – Museu de História Natural, onde estão 6 exemplares botânicos educativos do século 19. Estão expostos os séculos, selecionados entre os 150 séculos que compõem todo o acervo histórico da Universidade de Pavia: Linum usotatissimum, Aconitum napellus, Dionea muscipula, Taxus baccata, Linaria vulgaris, Equisetum.

São seis espécies vegetais que representam bem a biodiversidade e foram escolhidas pelas características distintivas e pela beleza dos exemplares. Serão eles os heróis absolutos do evento: insights de carácter botânico, digressões históricas, literárias e artísticas e, por fim, uma estação interactiva sobre a planta do linho onde será possível experimentar a extracção da fibra e descobrir os segredos desta extraordinária planta. .

Informações no site do Jardim Botânico (https://ortobotanico.unipv.eu/). Entrada livre.