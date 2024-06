Há falta de OSS nos RSAs: nós os treinamos na Albânia e depois os fazemos chegar aqui, com luz verde do Conselho – Saúde e Bem-Estar

Trento. Longe vão os dias em que os políticos do Vale do Pó levantavam o espectro de uma “invasão albanesa”. Agora, os laticínios são úteis para nós. Na verdade, eles são indispensáveis ​​para nós.

Para incentivar a qualificação e formação de novos operadores de OSS, que possuam qualificações profissionais semelhantes, foi aprovado o dispositivo hoje aprovado pelo Conselho Regional, com base na proposta do Conselheiro de Saúde e Política Social, Mário Tonina, Acordo estipulado entre a Ópera Armida Barilli e a Escola Profissional San Giuseppe Lavoratore em Rishchen, Albânia.Que emite um certificado de ensino secundário profissional no setor de serviços para idosos.

Para atingir o padrão de formação exigido pelo perfil profissional da OSS, os alunos interessados ​​poderão realizar o exame para obtenção do certificado de qualificação, após frequência com aproveitamento de módulos teóricos específicos na Opera Armida Barelli e implementação em estruturas locais em pelo menos 50% da formação prevista no regulamento educativo do curso regional.

Para responder à crescente procura de formação em OSS, o planeamento regional (Plano Tripartido de Formação de Operadores Regionais de Saúde 2023/2026) prevê a oferta de cursos contínuos em entidades formadoras credenciadas, nomeadamente a Empresa Regional de Serviços de Saúde e a Opera Armida Barilli.

Além disso, há anos que estão activas medidas para facilitar a participação na formação, como horários diferenciados, tendo em conta o número de horas, activação de postos terminais, bem como permitir, em casos específicos, obter mais rapidamente um certificado de qualificação, através de o reconhecimento de créditos de formação pelos órgãos docentes do curso, ou através da frequência de cursos de formação com descontos determinados pelo Conselho para quem possua título profissional/classificação contratual (OTA, Assistente OSA), a que o respetivo curso de formação esteja vinculado. relação ao sistema de ensino OSS.

“Esta decisão visa simplificar o caminho para a obtenção de um certificado de qualificação OSS no Trentino para os alunos que já se formaram na Albânia – comenta o membro do Conselho Tonina – embora nos últimos anos tenha aumentado o número de operadores que obtiveram um certificado de qualificação OSS em. A Albânia excedeu O distrito tem uma população de 7.000 pessoas, e a necessidade continua elevada, especialmente nas APSPs, bem como no sector da assistência social e dos serviços domiciliários, e em perspectiva,Esta necessidade deverá aumentar à medida que a população envelhece E aumenta a incidência de doenças múltiplas e crônicas”, finaliza o consultor.