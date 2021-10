Acesso à publicação do Ministério da Saúde

Sérum oposto Doença do coronavírus e a vacina Vacina da gripe Eles são administrados juntos na mesma sessão de vacinação. O sinal verde veio do Ministério da Saúde, que encaminhou uma minuta de circular a esse respeito às autoridades e regiões. A aprovação vem alguns dias após o início da campanha de vacinação contra a gripe, que também será fundamental neste ano para evitar entupir os pronto-socorros enquanto as infecções da Covid ainda estão sendo detectadas na área. Isso foi confirmado pelo próprio Ministro da Saúde Roberto Speranza: “Também neste ano, a vacinação contra a gripe será muito importante – alertou – para proporcionar melhor proteção, principalmente para os mais vulneráveis”.

Mais Informações

A publicação é validada pelo Ministério, a Agência Italiana de Medicamentos, o Instituto Superior de Saúde (número) e o Conselho Superior de Saúde. À luz da campanha de vacinação contra a gripe que se aproxima, afirma: “É possível que certas categorias de pessoas para as quais a vacinação contra a gripe é recomendada e oferecida gratuitamente ao mesmo tempo possam ser elegíveis para a vacina SarsCoV2 (por exemplo, dose adicional ou de reforço grupos-alvo, pessoas que têm mais de 60 anos e ainda não foram vacinadas, etc.)

Embora nas fichas técnicas das vacinas anti-Covid autorizadas pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) não existam, até à data, indicações quanto à sua administração concomitante com outras vacinas, a generalização ainda está determinada, “tendo em conta o actual indicações das autoridades sanitárias A principal publica dados internacionais e preliminares, sendo possível determinar quando as duas vacinas serão administradas na mesma sessão.

O Ministério especifica ainda que será possível realizar a administração concomitante da vacina anti-Covid usada na Itália e outra vacina do Plano Nacional de Prevenção de Vacinas ”.Exceto para vacinas vivas atenuadas, que podem ser consideradas válidas por um período mínimo de precaução de 14 dias Antes ou depois da aplicação da vacina SarsCoV2.

O que são vacinas vivas atenuadas?

Estas são vacinas para Febre amarela, herpes, sarampo, caxumba, rubéola, rotavírus, tifo e varicela. Enquanto isso, o imunologista Anthony Fauci – laureado em Florença na Conferência sobre Medicina Interna de Hospitais – forneceu mais evidências da eficácia da terceira dose da vacinação Covid. Isso enquanto na Itália, uma campanha de recall de 3ª dose para pessoas imunossuprimidas começou e agora se estenderá a pessoas com mais de 80 anos de idade e ao pessoal de saúde.

Fauci explicou: “Após 15 dias de administração da terceira dose da vacina Moderna, em comparação com mais variantes, pudemos ver um aumento de 23 vezes na proteção em comparação com a mutação D614G (a primeira relevante em comparação com a cepa original de Wuhan), 32 em comparação com a mutação na África do Sul e 44 vezes com a mutação brasileira. Os dados são semelhantes aos de indivíduos com reforço de Pfizer e randomizados controlados em jovens e idosos, nos quais houve aumentos significativos nos níveis de anticorpos e proteção contra formas graves e infecções. ” No entanto, ele alertou sobre a variante delta mais transmissível e que nos Estados Unidos levou a uma redução de 10% na eficácia das vacinas contra as formas graves da doença.

Enquanto isso, o ISS, em uma atualização dos dados, indica o quão bem se confirmou a altíssima proteção após as duas doses do esquema de vacinação: na prevenção de infecção é de 77,2%; Na prevenção, a internação é de 92,6% e na terapia intensiva a mortalidade é de 94,9%. Nesse contexto, a tendência da curva epidêmica na Itália permanece estável e melhorando – embora com flutuações fisiológicas. Isso é confirmado pelos dados do boletim diário do ministério, que registrou 3.312 casos positivos nas últimas 24 horas (ontem, 3.405), enquanto o número de vítimas atingiu 25 vítimas em um dia (ontem 52). As hospitalizações também são amplamente estáveis: 432 pacientes estão em terapia intensiva (+3 em comparação com ontem), enquanto o número de pacientes hospitalizados em enfermarias regulares é de 3.057 (-61).