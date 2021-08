Ameaças de morte a infectologista Palermo Caccio: “Não, Vasque, a ciência não para” – UNEPA

Continuam as ameaças e os insultos contra médicos e políticos de La Fax. Última ordem cronológica, especialista em doenças infecciosas Antonio Cascio Palermo. Dedicados à conspiração, os grupos do Telegram visaram o médico, um professor da Policlínica de Palermo, por declarar que, se Covid não tivesse recebido nenhum fax, ele teria sido tratado às suas custas.

A provocação, é claro, deu lugar aos bandidos para iniciar sua tempestade contra o médico de Palermo. Atualmente, Cascio, disse ao Live Sicilia: “Recebi insultos e ameaças por telefone, via chat e também por e-mail. Certamente não tenho medo de insultos, mas, realmente, há um clima de indignação que não faz bem a ninguém ”.

Ele acrescenta: “Fiquei muito emocionado com as críticas ferozes e o rompimento que recebi em uma plataforma profissional como o Linkedin, onde postei a entrevista. Acredito que é meu dever combater as notícias falsas nas redes sociais. É certo, como um homem da ciência, para dar as informações corretas e também ser um ponto de referência para a perda de tantos que estão perdidos. “É claro que, nessa confusão, eles poderiam se sentir inquietos”.

Ameaças de morte ao especialista em doenças infecciosas Palermo Caccio

Uma forte reclamação também vem do Sindicato de Médicos de Palermo. Os médicos estão sob pressão e nos pedem ajuda. Mesmo na Sicília, eles começaram a ser alvo de negadores Quem precisa de testes de pré-vacinação gratuitos para coronavírus ou certificado de isenção para obter o verde. Após a recusa, eles são ameaçados de relatar a menor reação adversa após a administração. ”

O que acontece na Sicília também está acontecendo no resto da Itália. Em Gênova, um médico infectologista, Matteo Bassetti, foi seguido por baixo da porta de casa por um não-fax. Em seguida, o agressor, um homem de 46 anos, foi denunciado à polícia sobre ameaças graves. O médico encontrou o homem que começou a segui-lo, trouxe-o de volta com seu celular e gritou com ele: “Você vai matar a todos nós com essas vacinas, vamos fazer você pagar”. Saia de Busiti e chame a polícia. Os clientes reconhecem e relatam. Uma situação que tende a piorar.

Leia também: