Mulher e Ciência: Exibição do livro “Mach na fija” de Luisa Viglietta e exibição do filme “Astrosamantha”

marcação Dia Internacional das Mulheres e Meninas na CiênciaA National Cinema Museum Society (AMNC) promove, no sábado, dia 11 de fevereiro, pelas 16h30, no Centro Studi Sereno Regis, na Via Giuseppe Garibaldi 13, em Turim, a apresentação de um livro de autoria feminina a partir de Mach na Vega (É só uma garota) Quem Luísa VigliettaGaidano e quando 2022.

Eles participam da reunião Luísa VigliettaO autor do livro Valentina Noya Vice-presidente AMNC, Agnes Tolino Vice-presidente da AISF em Turim (Associação Italiana de Estudantes de Física), organizadora do Concurso Literário A física em vocêE Rafaela Bonino Da Luigi Lagrange School of Scientific Training e do United Department of Physics.

Supervisão da reunião: Sônia Del Ceccotrabalhadora cultural e bibliotecária.

Luisa Viglietta graduou-se em Física pela Universidade de Turim em 1962, com um B.Sc Mestrado em Astronomia Estudou na Cornell University nos Estados Unidos em 1967 e lecionou no Liceo Copernico em Turim de 1968 a 1984. Pesquisadora do IRRSAE Piemonte (1984-98) e do COREP (1998-2005), tem centenas de publicações entre livros e artigos em revistas científicas internacionais.