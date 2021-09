Chegamos ao final de setembro e as férias de muitos são uma memória distante. Voltar para casa é o início de muitas atividades. Além de limpar de cima a baixo, é preciso mudar a temporada e organizar dias dedicados ao esporte. Teremos que tirar nossas plantas da varanda e arranjar legumes da horta, para uma colheita de inverno próspera.

Provavelmente não teremos tempo livre entre o trabalho e os compromissos, por isso não desanimamos. Mas este também é um bom mês para exames médicos gerais, como exames de sangue e visitas de rotina. Fazer um exame minucioso, recomendado e monitorado pelo seu médico, é uma etapa importante e essencial para a manutenção da nossa saúde. Mas não temos que esperar se nosso corpo detecta algum sinal.

A confusão mental e a boca seca podem ser sintomas reveladores desta importante doença

Muitas vezes não somos capazes de determinar o erro por meio de pistas simples. Somente graças a uma série de testes específicos podemos entender se temos um problema e de que tipo. Por esse motivo, você deve sempre consultar seu médico para determinar as estratégias a seguir. Não subestimamos alguns dos sinais À primeira vista é trivial, mas imediatamente comunicamos nossos problemas.

Se notarmos, por exemplo, confusão mental e boca seca, eles podem ser sintomas reveladores dessa importante doença, o diabetes. Na verdade, Em casos graves, A diabetes pode causar sinais visíveis, bem como fadiga e confusão geral. A lista de possíveis sintomas também inclui: dor abdominal, sede extrema, sonolência, perda espontânea de peso e fadiga constante.

A presença da doença se deve a vários fatores, incluindo estilo de vida e predisposição familiar. Mas o açúcar elevado no sangue pode não ter nenhum sinal e permanecer em silêncio por anos e anos.

Para identificar e diagnosticar essa doença oculta, exames de sangue específicos devem ser realizados, a fim de evitar complicações. Na verdade, níveis elevados de açúcar no sangue também podem levar a problemas neurológicos, renais e oculares, que são prejudiciais à saúde.

Prevenção e tratamento

Mesmo que não haja dados científicos para apoiá-lo, a prevenção do diabetes com um estilo de vida saudável pode reduzir o risco de desenvolvê-lo. É sempre recomendável seguir uma alimentação saudável, com poucas calorias, rica em ômega-3 e nutrientes, no esforço de manter o peso ideal. Pratique atividade física diária, em proporção às nossas necessidades, e evite completamente o sedentarismo.

Resta fazer exames de sangue periódicos simples para entender se sofremos com o tempo com essa patologia. Uma vez diagnosticado, com base no tipo e gravidade, o médico estabelecerá os tratamentos adequados a serem seguidos, acompanhados de uma dieta balanceada e exercícios físicos.