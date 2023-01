Problemas cardiovasculares: quantos passos por dia para prevenir

estou estudando

A pesquisa parte do pressuposto de que a maioria das pessoas caminha entre 2.000 e 3.000 passos por dia, número considerado insuficiente e que deve ser aumentado. Em particular, como explica o médico Amanda Baloch – Epidemiologista da Universidade de Massachusetts e um dos principais pesquisadores do estudo – “Cada aumento na caminhada foi associado a um menor risco de doença cardíaca em adultos mais velhos.” Na verdade, de acordo com o estudo, Cada 1.000 passos adicionados por dia resulta em um risco menor Doença cardiovascular. Por outro lado, os pesquisadores tentaram fornecer um número que pudesse estar realisticamente ao alcance de todos: teoricamente, foram registrados grandes benefícios de até 15.000 passos por dia, mas é claro que esse é um número de passos difícil de alcançar.