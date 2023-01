Juntos pelo Território: Enofood cultura e ciência ao lado dos esquecidos

Fico Equinos. O que você faz para combinar a alegria da comida com saúde e boa forma? Foi o que explicaram os especialistas do #InsiemeperilTerritorio, na Mesa Redonda de Propósitos Solidários, organizada pela equipe Charity Excellence, e fundada e liderada pela jornalista profissional de alimentação, Teresa Lucianelli. A formação beneficente é composta por chefs e produtores, principalmente do setor alimentício, profissionais da informação, trabalhadores da comunicação, profissionais da saúde e nutrição, representantes das artes, moda, cultura, etc. O especialista é também o criador do bem-sucedido Travel Food and Wine, Artistic, Cultural and Scientific Review, também chamado #InsiemeperilTerritorio, do qual o Meetings faz parte. Os especialistas falaram sobre maneiras de proteger a cintura e os quadris, para restaurar a forma perdida devido às especialidades e doces rurais. Eles discutiram as propriedades nutricionais dos pratos de inverno mais importantes da Campânia e, em seguida, focaram na água, especialmente para a saúde; Sobre naturais e aqueles processados ​​de maneiras diferentes. Eles lançam luz sobre métodos de purificação cada vez mais difundidos e, acima de tudo, sobre sistemas de purificação – com filtros, sais e assim por diante. Com suas limitações, nem sempre claras – e sobre ativadores de última geração, eficazes e seguros – ainda pouco difundidos, mas ótimos em termos de saúde e custos – por suas características e pelas diferenças entre os diferentes sistemas disponíveis no mercado. O resultado foi uma visão abrangente útil para orientar-se na selva de propostas para melhorar a água da torneira e para identificar opções ótimas a esse respeito. A mesa redonda insere-se no ciclo de iniciativas promovidas pelo #InsiemeperilTerritorio, que visa disseminar uma cultura enoalimentar objetiva e correta com especial referência à proteção da saúde, e ao mesmo tempo visa apoiar os mais vulneráveis, garantindo a prestação de produtos básicos, em primeiro lugar alimentos quentes e roupas. Com Teresa Lucianelli, fazem parte da organização dos vários compromissos do #InsiemeperilTerritorio, que fazem parte de uma iniciativa de caridade ainda em andamento: Giuseppe Vitello e Licia Sorrentino, patrocinadores dinâmicos de “Ma che Bontà”; Paola Fiorentino, Regente da Paz de Assis, Senhora de Lourdes e Cavaleira de Malta, Rosto da Mediaset; Gregorio Castellano, cientista da computação e audiófilo, está entre os voluntários mais solidários presentes; Eliana Mandell, médica naturopata e especialista em saúde e beleza bem estabelecida. Para aprimorar a reunião, as habilidades do prof. Rosalia Ciorciaro e Antonio Vitali. Ambos chamaram a atenção de todos os presentes. Interesse e interesse do público em relação aos temas abordados. a professora. Rosalia Ciorciaro, nutricionista e hidróloga de alimentos, falou sobre a água. O ortopedista Antonio Vitali fez um tour pelas formas como o sistema muscular protege sua herança ortopédica, com foco no que há de mais recente no assunto. Ele destacou a importância de uma alimentação saudável e de uma dieta que retarde os estragos do tempo, principalmente os agravados pelo consumo excessivo de carboidratos e gorduras. Ele também recomendou atividade física adequada e contínua, mesmo através de exercícios simples. Ciociaro e Vitale discutiram as vantagens e limitações do ponto de vista nutricional dos pratos da Campânia mais comuns nos meses de inverno, referindo-se também às conclusões da reunião anterior dedicada aos pratos seculares do feriado de Natal. Forte interesse público em dietas compensatórias comprovadamente eficazes e adequadas para a proteção da aptidão física. Em primeiro lugar, “evite excessos, acúmulos e adição indiscriminada aos pratos”. Equilíbrio e bom senso são necessários para contrariar os efeitos da acumulação de células adiposas provocada pelas tentações, tanto salgadas como doces, que muitas vezes se colocam à mesa nos meses frios e ordenam ao organismo a tempo de comer alimentos particularmente calóricos, que , pelo contrário, não despertam um apelo particular.Já no verão, muitas vezes são evitados. Uma mesa posta com tudo para ser consumido, pratos bem montados e quentes: isso promove uma sensação de autocuidado e saciedade, atuando pela visão no cérebro, antes mesmo do que no estômago. Além disso: cuidado com o sal e os temperos. Entre as recomendações está o uso moderado de temperos que tornam os alimentos ruins mais apetitosos. Uma importante referência, entre os eventos, ao vestido de noite cápsula de Psico Paris com a apresentação da preciosa essência de Jnferno, nas versões preto e branco, com curadoria de Titi Petrucci, tradução de Natascia Amaro; Diretor Criativo Internacional de Poesia em Nápoles/Canadá, Claudio DiMartino. Críticas positivas tanto para a exposição de trabalhos figurativos em tela e pinturas recicladas do napolitano Ambrogio Bosco, quanto para a bela mostra de joias semipreciosas de Luce Gioielli, de Lucia Varrella. Mais uma vez, o referendo de consenso ficou marcado, à semelhança das edições anteriores, pelo habitual evento solidário #InsiemeperilTerritorio, com jantar/espetáculo, novamente a cargo do “Ma che Bontà”, dedicado à celebração das crianças órfãs, vítimas das tragédias da vida, de zonas de guerra, no projeto AbitiAmo, liderado pelo padre Massimo Ghezzi com seus voluntários. Ele assumiu todas as posições, internas e externas, de Ma che Bontà, inclusive as de balcão. Os heróis do espetáculo foram recebidos com um jantar especial à base de peixe fresco local, bons produtos locais, artistas famosos e chefs famosos. Em palco: Maria S. Movchan, Cantora de Ópera Internacional (Rússia, China e Europa Central); Gennaro Di Crescenzo, com suas suaves melodias; Tradicionalmente, Rosaria Scaglione com o Napoli Allegra, juntamente com a dupla Salvatore Colacici e Jose Di Bonetto, no piano bar; Para a música clássica napolitana, os excelentes professores Antonio Vitali e o excelente Luca Alluca com seu violão. Um espetáculo de palco de Angelo Iannelli, amado Pulcinella e embaixador dos sorrisos. Para apresentá-la, a boa apresentadora de TV Magda Mancuso. A participação de Giada Cinquegrana, Miss Itália Grand Finale, que chegou à final da Copa do Mundo da Indonésia, acompanhada pelo gerente Franco Capasso. Ph & video by Barrasso Art .. em fornos e fogões. Estrelando Fomenico Iavarone, José Tenuta Guerra, Torre del Greco; Pizza Campeã Mundial por Metro Michel Como, Cerasè, Vico Equense; Giuseppe Vitello que abriu sua cozinha para outros chefs ilustres: Antonio Arfè, Antica Gastronomia Arfè 1870, Nápoles; Luigi Barone, Diretor Executivo Villa Diamante, Nápoles; Vincenzo Tobi, Amor Mio, Brosciano; Luigi Castaldo Tocillo, Ohibi, Palma Campagna; Angelo e Lino Ranieri, Toto Sabor, Napoli; Mas oh meu Deus, Sejanus. Gennaro Gallotafiore, Sabores de Nápoles, NOLA; Loredana Errichiello, Tratto Bianco, Santa Maria a Vico; Paolo Iovino, Antonio Romano, Casale del Piano e Piemonte. Giovanna Baiano, Renato Liccardo, Susio Cimino, Pasticaria Baiano, Marano Napoli. Acompanhado de vinhos DOC, método ancestral Falanghina e vinhos tintos doces, Cantine Castaldo Tocillo, de Carmine Castaldo Tocillo San Gennaro Vesuviano; Fiano e Greco di Tovo, Cantine Mediterranee, de Vincenzo Napolitano, Nápoles; coquetel cítrico “Ma che Bontà”; Campania IGP vinho tranquilo e espumante. Excepcional coordenação de comes e bebes, a cargo do gerente Isacco Bifulco, em cima de importantes sites para recepções nacionais e estrangeiras. As reuniões de caridade #InsiemeperilTerritorio são seguidas por Rai, Campania Felix, Freelance TV, Televomero, Clubeconomy TV e Positanonews. Eduardo TV, Evento Capri; Pela imprensa especializada e de grande circulação, e entre o público, representantes dos setores de entretenimento, Enofood, empreendedorismo, artes, ciência e cultura. A seleção direcionada do local anfitrião contribuiu para o sucesso das várias datas. Em Seiano, uma antiga vila de Vico Equense, “Ma che Bontà”, de Giuseppe Vitiello e Licia Sorrentino, está entre os locais mais exclusivos e acolhedores e panorâmicos da Costa Amalfitana de Sorrento. Recentemente, além da excelente oferta de restaurantes e bares, tem grande procura para encontros nas áreas científica, cultural e artística. Situa-se numa excelente localização natural, entre o verde das plantas, as abundantes colheitas e o azul do mar adornado por nascentes de água doce. A localização também é excelente e estratégica para o transporte, pois fica a poucos passos da estação Circumvesuviana em Seiano e do túnel que leva de Castellammare a Sorrento e Positano.