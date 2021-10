Comer é uma das atividades humanas básicas. Sem a ingestão diária correta de calorias, todo o nosso corpo pode ser afetado. lá Ciência Ele nos diz que é importante prestar atenção aos alimentos que você escolhe, mas os horários do dia que você come são igualmente importantes. Comer desordenadamente e entre as refeições pode afetar negativamente a saúde e pode levar a consequências muito desagradáveis.

Seu coração pode estar em perigo se você sempre pular esta refeição

Os médicos sugerem que uma nutrição adequada é fundamental para a saúde. Mas também nos dizem que é igualmente importante comer regularmente, de acordo com os horários associados ao nosso metabolismo. Comer em horários não estruturados ou mesmo pular refeições pode punir as atividades físicas e mentais e levar ao ganho de peso com mais facilidade. O dano não para na linha. Comer de forma irregular sempre pode ser uma causa de riscos maiores, como diabetes e hipertensão.

A ciência nos diz que pular o café da manhã pode ser um grande erro. Em um estudo publicado na revista Circulation e preparado pela American Heart Association, não tomar café da manhã pode levar a doenças cardíacas. Aqueles que pulam o café da manhã têm um risco 25% maior do que a média de doenças cardíacas ao longo do tempo.

Quem pula o café da manhã pode ter consequências desagradáveis ​​mesmo durante o dia. Estudos revelam como o cérebro pode desacelerar suas atividades se permanecer sem glicose por mais de 16 horas. De manhã, deve dedicar pelo menos 15 minutos a um pequeno-almoço variado composto por minerais, vitaminas, hidratos de carbono e proteínas. Quem não tem fome ou não tem tempo deve tomar pelo menos café e bolachas.

Aqueles que comem após esta hora irão facilmente ganhar peso e aumentar a circunferência da cintura

Poucas pessoas sabem que comer com pouca frequência, em horários fora das refeições, pode promover a obesidade e outras doenças graves. O Brigham and Women’s Hospital de Boston (EUA) e a University of Murcia, na Espanha, fizeram pesquisas interessantes sobre o assunto. Pesquisadores dessas universidades estudaram os efeitos na saúde de alguns voluntários das refeições feitas fora do horário normal. Os resultados que alcançaram podem surpreendê-lo. Aqueles que se alimentavam depois das 15 horas tinham muito mais chance de ganhar peso e, assim, aumentar a cintura. Isso porque aqueles que estão acostumados a atrasar o almoço, e depois também atrasar o jantar.

Uma dieta não regulamentada, às vezes separada das refeições, confundiria nosso metabolismo e nosso corpo. Por isso, segundo médicos americanos e espanhóis, quem se alimenta depois dessa hora pode ganhar peso com mais facilidade e aumentar a circunferência da cintura. Mas as consequências podem ser mais graves. De acordo com um estudo publicado pelo International Journal of Obesity, quem segue uma dieta desordenada durante o dia também pode correr o risco de promover diabetes, hipertensão e obesidade.

Para se manter saudável e em forma, os médicos oferecem duas dicas. Durante o dia, alimentamos nosso corpo pelo menos a cada duas horas e consumimos carboidratos de forma decrescente ao longo do dia. Abundante carboidratos no café da manhã, coma carboidratos em boas quantidades no almoço e reduza-os se não eliminá-los no jantar.

