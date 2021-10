A ciência revela o conteúdo das cartas de Maria Antonieta e seu amante

Maria Antonieta, encarcerada nas Tulherias, escreveu em 4 de janeiro de 1792: “Terminarei, não sem dizer-lhe, meu querido e carinhoso amigo, que te amo até a loucura e que jamais poderei ficar um momento sem adorando você. ” Ela se volta para seu amado, o conde Axel de Virsen, que há algumas semanas lhe escreveu: “O que nos tornaremos minha querida amiga? Pense nisso. Sem você, não há felicidade para mim, o universo não é nada sem você. ” Essas palavras proibidas de amor não apareceram entre a rainha da França e o diplomata sueco. Por mais de dois séculos eles permaneceram ocultos. Estamos no Arquivo Nacional. Um pedaço da história da França rola neste pequeno carrinho. Dezenas de cartas trocadas entre amantes no meio da Revolução Francesa. Várias linhas foram revisadas cuidadosamente. A ciência conseguiu decifrar muitos deles. Cada vez, os passageiros emocionais são censurados. Este historiador leu tudo. Eu estava surpreso. “Eles se conhecem há mais de 15 anos e ainda estão lá se colocando em um pedestal de adoração. Não estamos em um relacionamento cansado, ainda estamos em um relacionamento muito novo e animado, onde todo o seu coração e toda a sua vida estiveram. comprometidos. Isso é o que é excepcional. ” Este relatório apresenta um novo olhar sobre o papel do conde Axel de Virsen. Ele era conhecido por ter sido um dos organizadores da fuga fracassada de Varenne, e era conhecido por ser próximo da Rainha. Agora entendemos que ele queria salvar a monarquia francesa tanto quanto amava Maria Antonieta. Ninguém vai interferir nos tribunais europeus em Bruxelas e Viena. Ele também escreveu à Rússia para que potências estrangeiras apoiassem a monarquia francesa. O que ainda é incrível. “Essas avaliações sempre enfrentaram a ciência. Mas, graças aos raios X, os pesquisadores conseguiram distinguir a âncora usada, revelando letras ocultas. Uma função delicada e complexa.” Mudamos a estratégia a cada letra e cada palavra. Às vezes você tem que fazer as coisas um pouco diferentes, ou mesmo completamente diferentes. ”Os pesquisadores descobriram que era o próprio Verson quem monitorava as cartas para certamente proteger a dignidade da Rainha. No entanto, sete das quinze cartas ainda não foram decifradas. Esta correspondência ardente ainda não foi decifrada, depois de revelar todos os seus segredos.