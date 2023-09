Turismo: Impactos no Clima e nos Recursos

Era uma vez, antes de fazer uma agradável caminhada nas montanhas, revisávamos mapas geográficos e previsões meteorológicas e estávamos bem equipados. Hoje, os turistas se aventuram pelos corredores enquanto navegam nas redes sociais, muitas vezes usando sapatos e roupas mal ajustados. Isto parece resultar dos depoimentos de gestão da Equipe Nacional de Resgate Alpino do CAI (Clube Alpino Italiano) coletados no local. Portão Sherpa, que prevêem um número crescente de feridos e mortes, e impactos significativos na natureza. O mesmo se pode dizer do mar, basta pensar na enorme quantidade de pontas de cigarro e outros lixos encontrados em muitas praias. Mas quais são os efeitos do turismo no meio ambiente?

Qual o impacto do turismo no aumento dos gases com efeito de estufa?

Este ano, mais de 954 milhões de turistas chegaram a um destino, com uma média de 45 chegadas por segundo. De acordo com o Banco Mundial, todos os anos o total de turistas Eu sou Quase um bilhão e meio. Em 1950 havia 25 milhões de pessoas e, em 2030, poderia atingir 1,8 mil milhões. Por outro lado, embora seja difícil contá-los, o número de ecoturistas ronda os cem milhões anualmente (mas não falaremos deles aqui).

Estas grandes massas de pessoas e todas as indústrias por trás delas não poderiam deixar de nascer influências Negatividade climática, à luz da atual economia global rica em combustíveis fósseis. Em particular, o turismo é responsável por 5% das emissões globais de gases com efeito de estufa, sendo que os transportes cobrem quase toda a contribuição. E dependendo de quanto mencionado Pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), sem fazer a transição ambiental, “Até 2050, o turismo gerará um aumento de 154% no consumo de energia, 131% nas emissões de gases de efeito estufa, 152% no consumo de água e um aumento de 251% no consumo global”. . Eliminação de resíduos sólidos.

Quanto ao meio de transporte utilizado no turismo, trata-se de um cruzeiro emitido Em média, nove vezes mais que um voo transatlântico, com emissões por passageiro entre 1,2 e 9 toneladas de dióxido de carbono. 2 em uma viagem. No entanto, entre 1990 e 2019 as emissões da aviação internacional são Aumento de 146%. Como escreve o Energy Monitor, entre outras coisas, a sobrelotação turística é um grande problema, tendo em conta que 80% dos turistas vão de férias para 10% dos destinos, e isto aplica-se não só ao mar e à montanha, mas também a cidades, como Veneza , Barcelona, ​​​​Amsterdã, Praga e outros foram particularmente afetados.

em instruções O Serviço de Estudos do Parlamento Europeu (EPRS, que fornece informações e análises científicas independentes ao Parlamento Europeu), afirma que o setor hoteleiro é responsável por 20% de todas as emissões, tendo em conta o aquecimento e o ar condicionado, e a manutenção de bares e restaurantes . piscinas e assim por diante.

Os efeitos do turismo nos recursos naturais

As atividades turísticas também causam impactos no consumo de diversos recursos naturais, água, solo, minerais e metais, levando à produção de resíduos sólidos, águas residuais e perda de biodiversidade.

para BarcelonaPor exemplo, 38% das capturas dos navios de pesca são resíduos; A cidade tem uma das maiores taxas de geração de resíduos plásticos; É também vulnerável à poluição sonora devido ao facto de 82% dos turistas chegarem de avião (também haverá comboios de alta velocidade vindos de França, mas este último ainda não concluiu a ferrovia dos Pirenéus, segundo o Observatório da Energia). Já mencionamos os cruzeiros, e em Barcelona eles são responsáveis ​​por quase 30% do NOX presente.

No que diz respeito ao consumo de água, é Extensão EPRS Ela diz que «as estimativas do Comitê Internacional para a Proteção dos Alpes (CIPRA). […] Quase um milhão de litros de água são necessários para fazer neve artificial numa pista de esqui de um hectare.” Para um campo de golfe de 54 hectares e 18 buracos, seriam necessários entre 300 mil e 1 milhão de metros cúbicos por ano. Além disso, em comparação com o residente médio, estima-se que um turista consome em média pelo menos 3 vezes mais água por dia, o que é um problema para zonas turísticas que também sofrem com períodos de seca, como as províncias de Alicante, Múrcia e Almería: o Leste terá falta de Espanha para “pelo menos 400 milhões de metros cúbicos de água por ano”.

O consumo desproporcional de água também se aplica aos resíduos: por exemplo, um turista em Malta gera 1,25 kg de resíduos por dia, em comparação com 0,68 kg para um residente; As ilhas, em particular, estão entre os locais mais difíceis de gerir a eliminação do excesso de resíduos. As águas residuais também constituem um problema, tanto em termos de saúde pública como em termos de biodiversidade. De acordo com a Oceana, organização que faz campanha para proteger os oceanos, os navios de cruzeiro lançam diariamente nos oceanos, mares, cozinhas e chuveiros 95 mil metros cúbicos de esgoto dos banheiros e 5.420 mil metros cúbicos de esgoto das pias.

Mencionámos as beatas de cigarro para as praias: considerando apenas o aspecto económico, há que ter em conta que a limpeza dos resíduos das costas poderia custar cerca de 630 milhões de euros anuais. Não se trata de transformação ambiental, mas de simples civilização (existem cinzeiros de bolso). O mesmo se aplica à montanha, que, como dissemos no início, é boa para ir de forma consciente (sim olhe aqui Por exemplo, as regras de conduta que devem ser observadas no Parque Nacional Monte Sibillini: não é possível entrar com cães, fazer fogueiras, acampar ou sair do caminho (falaremos disso quando se tratar de áreas protegidas). Quanto às montanhas, nos Alpes, que recebem anualmente 120 milhões de turistas, 84% das viagens de férias são feitas de carro: “Os vales sofrem muito com a poluição atmosférica e sonora causada pelo transporte rodoviário motorizado, que é muito agravada pela topografia de a área. Alpes”.

O efeito do clima quente no turismo

“O Sul da Europa neste verão foi menos Barbie e mais Oppenheimer” escreve Bloomberg Sobre o intenso calor que atingiu estes países mediterrânicos verão. “Dias com temperaturas no meio da tarde acima de 30°C são 2,7 vezes mais frequentes em Atenas, 3,7 vezes mais prováveis ​​em Barcelona, ​​8,1 vezes mais prováveis ​​em Paris e 10,4 vezes mais prováveis ​​em Londres. Todas essas cidades estão próximas de o mar, por isso não é de admirar que mesmo os destinos de praia de verão mais populares – como a Côte d’Azur francesa e Martha’s Vineyard – tenham sido consideravelmente mais quentes nos últimos anos do que nos séculos XIX e XX.

A palavra “turismo” foi mencionada 672 vezes no Volume II Do último relatório do IPCC sobre os impactos das alterações climáticas. Por exemplo, lemos que “a indústria australiana de esqui é muito sensível às mudanças climáticas, devido à baixa profundidade da neve e à duração da temporada de neve”. Mas também, “os incêndios de verão de 2019-2020 tiveram um impacto no turismo e nas infraestruturas de viagens, o que afetou a qualidade do ar”. A experiência turística na Ilha Sul da Nova Zelândia tem sido afetada pelo aumento do risco de deslizamentos de rochas, causado por recuos de quase 700 metros desde 2008 nas geleiras Fox e Franz Josef. Além disso, caminhos pedonais, abrigos e pontes foram danificados pelas inundações ao longo da costa oeste da Nova Zelândia, levando ao encerramento de destinos populares como “o Glaciar Hooker e as famosas trilhas de Rotbourne e Hefe durante chuvas fortes”.

Na Europa, são esperados danos à indústria europeia de esqui. Em particular, o Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas afirma que com um aumento de 2°C nas temperaturas globais “é provável que os locais de baixa altitude que não têm neve se tornem inactivos”, e com um aquecimento de 3°C nem sequer ser Neve artificial é sempre suficiente. Os próprios teleféricos estão em risco devido à deterioração do permafrost.

O esqui também está sendo prejudicado na América do Norte, onde a temporada turística é reduzida em até 17 dias em invernos quentes e recordes e os lucros caem 33%, ou cerca de US$ 45 milhões. O IPCC escreveu ainda que “30% dos hotéis ao longo do Golfo do México e do Mar das Caraíbas são vulneráveis ​​a inundações e 66% deles estão localizados em praias em erosão”. 2011 e 2014..

O gráfico do relatório do IPCC mostra como o turismo relacionado com as montanhas é o sector que corre maior risco na América do Norte.

No entanto, o talento americano para os negócios produziu uma nova forma de turismo, por vezes horrível e por vezes triste: o turismo de “última oportunidade”. Embora o risco de colisões entre iates privados do Ártico (mal regulamentados em comparação com outras embarcações) seja maior no gelo, as viagens para as regiões do Ártico foram aumentadas através da exploração do crescente derretimento dos glaciares. O objetivo é observar a fauna local “antes que ela seja extinta”. É o caso dos ursos polares de Churchill, Manitoba e Canadá, por exemplo. No Ártico, a procura por cruzeiros “aumentou 20,5% nos últimos cinco anos e levou a 27,2 milhões de passageiros em 2018”. Na Antártica, este tipo de turismo tornou-se a maior atividade económica da região, recebendo 75 mil visitantes no biénio 2019-2020.

Embora também seja necessária uma resposta económica aos impactos climáticos no turismo, é legítimo acreditar que estas não são as únicas possibilidades. Mas com certeza falaremos sobre o que precisa ser feito para diminuir os impactos que o turismo causa e recebe.