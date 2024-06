Alienígenas na Terra? Estudo da Universidade de Harvard levanta debate: Ciência ou ficção científica?

Um estudo recente conduzido pelo Programa de Florescimento Humano da Universidade de Harvard gerou grande polêmica, ao assumir a existência de seres inteligentes escondidos na Terra ou mesmo em seu entorno. O artigo, publicado no Journal of Philosophy and Cosmology, recebeu significativa cobertura da mídia, mas também gerou muitas críticas por parte da comunidade científica.

O estudo, conduzido por Tim Lomas, Brendan Case e Michael P. Masters, propõe uma terceira hipótese para explicar as observações de UAP (fenômenos aéreos não identificados), ou os chamados “fenômenos aéreos não identificados”. Esta hipótese, conhecida como “Terra Oculta”, difere das duas explicações mais comuns: a explicação terrestre tradicional (ou seja, drones ou aeronaves experimentais) e a explicação extraterrestre (ou seja, civilizações alienígenas de outros planetas).

Segundo pesquisadores de Harvard, os OVNIs podem ser causados ​​por organismos inteligentes que já existem na Terra, mas estão escondidos dos olhos humanos. Esses seres poderiam vir do futuro da Terra, ser descendentes de dinossauros inteligentes, ser criaturas interdimensionais ou mesmo anjos ou fadas.

Não há dúvida de que a hipótese proposta no estudo é sugestiva, mas levanta diversas dúvidas.

Para começar, o Journal of Philosophy and Cosmology não é uma publicação científica de alto nível, nem se especializa em áreas como astrofísica ou ufologia. Além disso, o artigo não foi revisado por pares, processo essencial para a validação científica do trabalho de pesquisa.

As fontes citadas no estudo também são, em sua maioria, de natureza não científica, como podcasts e vídeos do YouTube.

Faltam dados e evidências concretas para apoiar as hipóteses formuladas. Por fim, o estudo não fornece uma análise crítica dos opostos, ou seja, hipóteses alternativas que poderiam explicar os UAPs.

Apesar das críticas, o artigo de Harvard tem o mérito de abrir uma discussão sobre um tema fascinante e ainda não explorado. Porém, é importante ressaltar que as hipóteses propostas no estudo permanecem apenas especulações no momento e não possuem embasamento científico.

A pesquisa sobre UAPs ainda está em sua infância e levará algum tempo para compreender a natureza desses fenômenos. É importante que a comunidade científica continue a investigar este tema de forma rigorosa, evitando especulações fáceis e sensacionalismos.

Por enquanto, a hipótese de seres inteligentes à espreita na Terra continua a ser uma proposta fascinante que deveria ser transferida para o domínio da ficção científica. Mas quem sabe um dia descobriremos que a realidade supera a imaginação.