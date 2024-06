Meghan Markle, o que ela faz todos os dias para ficar em forma: seu segredo é uma dieta flexível

A Duquesa de Sussex, Meghan Markle, aplica uma dieta flexível todos os dias: é assim que ela se mantém em forma.

Depois de dar os primeiros passos como atriz, ela se tornou um nome Meghan Markle Ela acabou no centro das fofocas em 2016, quando os tablóides ingleses descobriram seu caso de amor com ela Príncipe Harry. Depois os dois saíram oficialmente do armário e em 2018 realizaram o sonho com um casamento que gerou discussão.

Isso porque a família real aparentemente não recebeu imediatamente a atriz da melhor maneira porque ela já era divorciada, atriz e americana. Esta é a situação que levou o casal a se afastar da coroa e hoje, segunda-feira Eles moram na América Longe das honras e fardos.

Portanto, Meghan não conquistou a família real, mas sim grande parte de seus súditos e do mundo Graças ao seu estilo e físico.

Meghan Markle: Grande interesse em seu condicionamento físico

lá Markle Ela se preocupa muito com seu estilo e você pode perceber isso nas roupas que ela mostra em público todos os dias principalmente em ocasiões sociais. Não há dúvida de que tem um papel importante Seu corpo está sempre magro No qual a Duquesa está particularmente interessada. Meghan falou no passado sobre sua dieta pobre, especialmente durante a adolescência.

Mas agora parece que as coisas mudaram porque a ex-atriz mudou Preste sempre atenção ao que você come Acima de tudo, dedica-se também ao desporto, essencial para a manutenção da sua forma física. Mas que dieta Meghan segue? É sobre Dieta flexível Mas vamos ver em que consiste.

Dieta flexitariana: o que Markle come

De acordo com o portal on-line gazzeta.ito Markle Então segue-se um Dieta flexível. Isto consiste em um Enorme consumo de vegetais, praticamente todos os dias. No entanto, às vezes adicionam alimentos como carne, peixe, leite e ovos às refeições. Portanto, na mesa de Sussex nunca falta frango com legumes, arroz e produtos zero quilômetro enquanto chocolate ou doces em geral estão quase ausentes.

Além de seguir uma dieta saudável, Megan também está interessada em esportes. Na verdade, ela costuma ter conversas longas e intensas Sessões de Yoga e Pilates E também nunca perca um encontro com ele treinador pessoal Para trabalhar nessas partes importantes do seu corpo. Em suma, até a Duquesa de Sussex estava atenta à mesa, mas ao mesmo tempo consciente de que poderia entregar-se a alguma gula pecaminosa e, neste caso, recorrer ao trabalho no ginásio.