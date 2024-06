Como está Fedez? “Mistério” sobre saúde e silêncio nas redes sociais

Para alguém como ele, que costuma postar destaques de sua vida todos os dias, o “silêncio” social de quase dois dias é estranho: Fedez “Ele não é ouvido” há várias horas, preocupando os fãs, principalmente após o tweet do especialista em fofoca Alessandro Ruzica em sua conta Instagram O investigador social anunciou que o rapper ia ser internado no hospital para fazer alguns exames de saúde, mas depois regressaria a casa.

O que acontece com Fedez?

Nunca antes foram usadas tantas condicionais para que o interessado diga a verdade (se quiser): a negação de um hipotético tratamento no hospital San Raffaele, em Milão, veio da equipe do Fidesz através das páginas da revista semanal Al- Porém, neste caso, seria apenas uma negação do Hulk, e não o fato de ele ter permanecido em observação em outro hospital por algumas horas, como Ruzica fez questão de ressaltar.” Não em San Rafael, em outro hospital. Seus funcionários não negaram isso “, ele está escrevendo.

Resumindo, no momento se fala muito sobre o que aconteceu com o ex-marido de Chiara Ferragni nas últimas horas, mas o que não se pode negar é sua ausência nas redes sociais, fato muito estranho para a cantora que, principalmente depois do separação, fez questão de atualizar constantemente seus seguidores. Há poucos dias, como não nos lembrarmos da pegadinha pregada a Matteo Salvini ao vivo no Twitch com um trote às 23h que irritou o vice-primeiro-ministro e líder da Liga.

Ausência do evento

A suposição de que Fedez não está no seu melhor é também a sua ausência do “”Sucessos de verão da equipe” Que na noite de sexta-feira, 14 de junho, encerrou o evento com o evento realizado na Piazza del Popolo, em Roma, onde deveria cantar seu novo single Fedez com Emis Killa. Resumindo, certamente saberemos mais em nas próximas horas, confirmando que Rusica voltou ao assunto em uma história do Instagram explicando que ia ser muito ruim e que agora estava melhor com alguém que pudesse ajudá-lo.



Neste caso, presume-se que ao lado dele esteja a modelo francesa Garance Authié, mas mesmo a este respeito não há novidades concretas já que a modelo publicou algumas fotos e vídeos de umas férias em Capri e, portanto, longe de Milão.