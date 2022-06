O colo do útero e a circulação sanguínea melhorarão massageando alguns pontos dos pés e também será um benefício para os gases intestinais e o estresse.

Com a chegada do calor, tendemos a reter mais líquidos do que o necessário e isso faz com que nos sintamos inchados e sem sintonia com o nosso corpo. A massagem pode ser necessária para nos trazer de volta um pouco do luxo perdido, principalmente se for realizada em determinados pontos dos pés. Será um verdadeiro remédio de origem oriental, útil para tentar lidar com certas doenças. O objetivo da reflexologia é encontrar um equilíbrio no corpo, cuja falta pode levar a lesões nos órgãos internos e no sistema musculoesquelético. Mas o cérebro e os nervos também sofrem de estresse e ansiedade.

Os pés são uma parte subestimada do corpo. A congruência das terminações nervosas com diferentes pontos localizados em outros lugares, mesmo muito remotos, traria benefícios importantes se explorados da maneira correta. Cada parte do corpo será conectada por linhas nas quais fluirá o fluxo de energia que deve ser utilizada para promover o bem-estar do organismo.

equilíbrio e estabilidade

As linhas verticais e horizontais no pé esquerdo e direito podem ser selecionadas como um mapa real. Usando os dedos da mão, especialmente o polegar, pressionando com movimentos circulares e deliberados, será possível criar bem-estar e transferir energia para os órgãos que sofrem. Se pensarmos bem, mãos e pés são partes muito sensíveis do nosso corpo. Os pés carregam nosso peso e as mãos filtram o mundo ao redor. Compreensivelmente, muita energia pode ser gerada a partir de sua conexão.

De acordo com a reflexologia, é possível restaurar o equilíbrio eliminando congestão, inflamação e tensão. O colo do útero e a circulação sanguínea podem melhorar com uma massagem adequada, mas a ansiedade e a tensão também podem ser reduzidas. Tudo que causa esses distúrbios pode ser combatido, bloqueios psicossomáticos, dificuldade para descansar, fadiga Compreendo depois de comer. É essencial que você conheça bem os pontos em que intervir.

O colo do útero e a circulação sanguínea melhorarão massageando alguns pontos dos pés e também será um benefício para os gases intestinais e o estresse.

Uma massagem 15 minutos antes de dormir pode trazer muitos benefícios. A remoção de bloqueios em órgãos como o estômago ou os intestinos é um processo delicado. Fazer você mesmo pode exigir habilidade detalhes. Se quisermos liberar os intestinos e o cólon, podemos tentar massagear o ponto a 5 centímetros do calcanhar do pé esquerdo, movendo-o em direção ao centro do pé.

Por outro lado, se temos dores no pescoço, podemos massagear os dedos dos pés, enquanto para tentar melhorar a circulação sanguínea podemos massagear o ponto oposto ao coração. Está localizado no pé esquerdo, a 2 cm do dedão do pé. É uma área grande e a massagem deve ser feita com os polegares em movimentos circulares. Para combater o estresse, devemos massagear o triângulo localizado entre o segundo, terceiro e quarto dedo do pé a alguns centímetros da linha do cabelo. Pudemos experimentar e avaliar os resultados. Caso contrário, marcamos uma consulta com um especialista em reflexologia, pode ser uma boa ideia.

