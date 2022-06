Um alimento ‘facada no coração’ que causa ataques cardíacos e derrames

Certas dietas podem ser uma “verdadeira facada no coração”, pois podem nos colocar em maior risco de aumento da pressão arterial.

Dietas Rico em sódio Pode aumentar sua pressão arterial, colocando você em maior risco de ter um derrame. Uma dieta rica em calorias pode levar à obesidade, e isso é outra coisa fator de risco.

Alimentos que podem prejudicar o coração

o doença cardíaca É causada pelo estreitamento das artérias que fornecem sangue ao coração através de um processo conhecido como aterosclerose. Existem muitos fatores que podem aumentar o risco de doença cardíaca

Alimentos ricos em gordura saturada, gordura trans e colesterol rico em salOs níveis de colesterol aumentarão no sangue causando coágulos sanguíneos, o que pode levar a Ataques cardíacos e derrames.

Muitos alimentos “não tão bons” desempenham um papel importante em prejudicar seu corpo. Na verdade, eles podem causar Doença vascular, acidente vascular cerebral e doença cardíaca Deve ser evitado regularmente.

Como sempre, moderação é a chave da vida, com certeza, todo mundo vai ganhar um refrigerante aqui e ali ou um bife grelhado, mas isso não deve fazer parte do nosso menu principal.

Um dos alimentos em risco sou eu Alimentos embalados e fritos Como carnes processadas, incluindo bacon, carnes defumadas, cachorros-quentes embalados e molhos para salada, que raramente estragam.

Isso se deve à presença de óleos hidrogenados, que são gorduras trans. Infelizmente, muitos alimentos e refeições congeladas também se enquadram nessa categoria, com exceção de frutas e legumes congelados.

Além disso, de acordo com o National Food and Nutrition Research Institute, foi calculado que Quantidade média de sódio Todo italiano come cerca de 4 gramas de sódio por dia. Isso é quase o dobro do que é recomendado.

Abusando de uma Pizza Margherita

Existe um alimento que consumimos com frequência e é preciso ter atenção especial aos danos causados ​​pelo seu consumo.

É um alimento amado, capaz de aumentar a probabilidade de ataques cardíacos e derrames: Pizza Margherita no restaurante.

Uma pizza tradicional margherita coberta com queijo mussarela, tomate e algumas folhas de manjericão, geralmente sozinha no prato, pesando em média cerca de 300 gramas

Por si só, é a quantidade de sódio nele que causa problemas, porque sozinho fornece 2 gramas de sódio, o que equivale a cerca de 5 gramas de sal.

Assim, comer pizza constantemente com alimentos ricos em sódio será muito frustrante. Por outro lado, no mercado há água com baixo teor de sódio de 0,05 gramas de sódio por litro.