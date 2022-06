GSK, aqui estão os três pilares da inovação em pesquisa e desenvolvimento

Três multiplicadores: ciência, tecnologia e participação do paciente. Para introduzir um novo tratamento na clínica, em benefício de uma pessoa que sofre de hematologia ou ginecologia, hoje não pode faltar uma visão geral que utiliza o conhecimento científico e tecnológico e a estreita cooperação com os pacientes. “O terceiro fator, a pessoa ou o paciente, é fundamental”, diz Barbara Grassi, MD, diretora médica da GSK Italia. “Se o terceiro elemento da equação for zero, todos os esforços serão em vão. É essencial que as pessoas ajam de acordo, seguindo certas regras e princípios culturais.” Em primeiro lugar, a ciência, ou compreensão do que acontece no corpo de uma pessoa que foi diagnosticada com câncer. Barbara Grassi explica: “Por ciência, queremos dizer o foco no sistema imunológico, indo além do paradigma de pesquisa específico para áreas terapêuticas. Nós nos concentramos em um sistema ateu centrado no sistema imunológico que está envolvido em todos os mecanismos fisiológicos e patológicos. Além disso, na hora de escolher um fármaco alvo ou alvo de pesquisa O que é importante validar por meio de estudos de genética humana. Trata-se de associar anormalidades genéticas e de DNA com o fenótipo, ou seja, a própria doença. Dessa forma, duplicamos as chances de sucesso dos medicamentos em preparação e podemos entregá-los ao paciente. A probabilidade atual hoje é de cerca de 10% e dobra se vincularmos o genótipo ao fenótipo.”

Foco na tecnologia

O segundo fator, a tecnologia. “Com isso – continua Barbara Grassi – queremos dizer principalmente genômica funcional. Estamos falando de diferentes tecnologias, mas estamos investindo sobretudo em edição de genoma (CRISPR) associada à inteligência artificial e aprendizado de máquina. Hoje é possível transformar um enorme banco de dados em conhecimento simulando o comportamento de A proteína é defeituosa no corpo. Essa tecnologia nos permite transformar uma grande quantidade de dados em conhecimento utilizável. Por tecnologia entendemos também as modalidades, ou seja, os métodos de produção de medicamentos ou vacinas. trabalhando em plataformas de mRNA, terapia celular e terapia genética.”

Pesquisa e desenvolvimento e cooperação

O terceiro fator: o paciente. “A GSK também envolve os pacientes no planejamento de pesquisas, ouvindo solicitações e necessidades não atendidas e direcionando nossos projetos de pesquisa e desenvolvimento para encontrar uma resposta às expectativas dos pacientes”, enfatiza Barbara Grassi. Tudo faz parte de um ecossistema real: “A GSK não opera em sistemas isolados, mas promove a colaboração com academias e universidades”, explica Grassi. “Todas as nossas operações de P&D estão sempre associadas a grandes centros de pesquisa italianos e internacionais e a GSK Itália é um país chave: estamos bem representados e determinados a maximizar o nível de eficiência dos centros nacionais. estágios muito iniciais do caminho de P&D, mesmo que esteja claro que os ensaios clínicos ainda estão à frente da curva para nós.”

Pesquisa em Oncologia: Pilares

As principais linhas de pesquisa em oncologia se desenvolvem em quatro eixos. “O primeiro aborda os mecanismos letais estruturais que causam a morte das células cancerosas”, explica o diretor médico e científico da GSK. “Exemplo: os inibidores de PARP (poli (ADP-ribose)-polimerase) que vemos estão no campo da oncologia ginecológica. O segundo pilar é a imuno-oncologia, neste caso trata-se de fortalecer o sistema imunológico em sua capacidade de defesa e eliminar células cancerosas. Antes dos cinquenta Em geral, o sistema imunológico deveria desempenhar um papel importante na formação e monitoramento do tumor. Outro pilar é a terapia celular para tumores sólidos, como o CAR-T: temos uma molécula em pesquisa e desenvolvimento que nos interessa sobre muito, e os dados preliminares são muito promissores.A categoria IV tem como alvo as células cancerígenas, ou seja, o alvo molecular do tumor. É claro que promovemos um programa de desenvolvimento massivo em mieloma múltiplo, através dos estudos DREAMM. teve como objetivo verificar a eficácia do bilantamab mavudotin mesmo nos estágios iniciais da doença, como terapia única e combinada. Parte do futuro da oncologia virá dos usos Além disso, acabamos de adquirir a Sierra Oncology, empresa biofarmacêutica especializada em investigação e tratamento de cancros raros.Em particular, a GSK investiu num medicamento da Sierra, já em Desenvolvimento clínico de fase 3 de um tratamento para mielofibrose (fibrose da medula óssea).

Ouvir o paciente e suas necessidades

“A voz e a perspectiva do paciente estão integradas do início ao fim em nossa cadeia de suprimentos”, enfatiza Barbara Grassi, que lidera a pesquisa científica da GSK. O primeiro passo é planejar programas de desenvolvimento clínico para entender as reais necessidades. Também pedimos informações sobre a viabilidade de ensaios clínicos, se os procedimentos forem muito complicados, se os desfechos forem realmente relevantes para os pacientes. Assim que um medicamento está disponível, solicitamos informações sobre o gerenciamento de doenças da vida real até o PSP (Programa de Apoio ao Paciente). Para nós, de uma perspectiva holística, é importante envolver a perspectiva do paciente em todos os elementos realmente relevantes: cada passo deve ser informado do ponto de vista do paciente. As empresas chegaram tarde nesses aspectos e tendem a parar na etapa clínica, sem avançar.”

“Nossas Prioridades: Estar na vanguarda do cuidado e da gestão da cadeia de valor”

Escrito por Fabio Landazabal, Presidente e Gerente Geral da GSK Itália

A GlaxoSmithKline está prestes a vivenciar um momento de grande mudança, o mais importante para nós nos últimos 20 anos. Decidimos separar nossa unidade de negócios “Consumidor” para aumentar o foco em medicamentos e vacinas, com o objetivo de fortalecer nosso papel e investimentos nas ciências da vida. Combinamos ciência, tecnologia e talento para estarmos na vanguarda no tratamento e prevenção de doenças, especializando-nos ainda mais no setor farmacêutico para dar uma contribuição crítica às áreas terapêuticas com maiores necessidades não atendidas. Entre eles há certamente doenças do sangue. Atualmente, temos duas oportunidades terapêuticas de enorme valor no tratamento de câncer de ovário e mieloma múltiplo. Após o verão, virá a aprovação de outro anticorpo prescrito para tratar o câncer de endométrio. E muitas outras moléculas estão em desenvolvimento, principalmente para cânceres raros, tumores sólidos onde hoje não há ou o que está disponível é insuficiente. Gerenciar e mudar a cadeia de valor farmacêutica será outra de nossas prioridades. Os critérios de competitividade, segurança e sustentabilidade com base nos quais serão determinados os novos investimentos no mundo estão mudando e continuarão mudando. É uma oportunidade nova e maravilhosa para a Itália, mas para poder aproveitá-la será necessário ser rápido e ser capaz de reconhecer o valor da inovação em diferentes níveis, não apenas no nível disruptivo, mas também a nível estrutural. Da mesma forma, o acesso deve ser gerenciado, para garantir que a inovação chegue a todos os pacientes que dela necessitam de forma justa e sustentável. Para isso, é essencial a digitalização correta e rápida de todos os sistemas da cadeia de abastecimento, desde a prevenção ao tratamento, garantindo que não se tornem relevantes para novas desigualdades entre regiões mais rapidamente do que outras.