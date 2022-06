Propriedade da Geleia Real

A geleia real nada mais é do que a secreção das glândulas salivares hipofaríngeas e mandibulares das abelhas patogênicas que as próprias abelhas utilizam como alimento primário para as larvas (futuras abelhas rainhas) e rainhas. Mas quais são suas características?

lá Geléia real parece uma massa semi liquido Branco amarelado, com sabor cítrico aromático e conhecido como verdadeiro Foco em saúde.

Rico em ácido pantotênico encontrado nas células músculos subordinar cérebro, subordinar fígado e rins, consegue afetar as células do nosso corpo de alguma forma positivo É preferível atender a todos Produtos gastrointestinais.

Especificamente, a geleia real é indicada para:

Efeito geral de revitalização. Na verdade, é anti-fadiga, estimulante do crescimento, antianêmico e estimulante do apetite;

Também estimula o humor, tem a capacidade de equilibrar o sistema autônomo e psicológico do sujeito;

tem efeitos positivos no sistema imunológico;

É uma substância antibacteriana e hepatoprotetora.

Reequilibra a pressão arterial

Fortalece o tônus ​​do músculo cardíaco.

Tem efeitos antidepressivos.

acelera a recuperação de doenças;

Funciona em tensões pré-menstruais.

Útil para combater a insônia.

Estimula a atividade física e intelectual.

Composição e calorias da geleia real

A composição da geléia real em porcentagem é: Água (60%), Protesto (20%), Gorduras (6,4%), carboidratos (10%), metal (0,8%), outros (2,8%).

Também é composto por substâncias cujas atividades individuais são potencializadas pela presença de outras substâncias, como vitaminas (A, B1, B2, B5, B6, PP, H), ferro, o futebol, fósforo, magnésio, zinco, cobre,Ácido fólico pantotênico, inositol, silício e taurina; O valor energético é de cerca de 145 calorias por 100 gramas.

Especialistas recomendam comer geleia real em quantidades aprox. Meio grama todas as manhãs com o estômago vazio. A solução ideal é dissolver a substância sob a língua, pois é preferível pela presença de glândulas sob a língua absorver Permite o uso imediato dos ingredientes ativos sem interferência suco gástrico pode ser destruir ou ruína Estes efeitos, especialmente em adultos.

Recomenda-se o uso regular de geleia real Duas ou três vezes por ano Para períodos de 20/30 dias em intervalos regulares.

Geléia real não tem contra-indicações, Pode ser assumido por todos. Recomenda-se ter cuidado com os tópicos obesidade, Onde deve ser usado com cautela para o trabalho estimulante do apetiteou em pessoas que demonstraram Alergia a produtos celulares.

A geleia real deve ser preservada Puro na geladeira. A temperatura certa é aquela vegetais. Se deixado fora da geladeira, não muda, mas Perde algumas de suas propriedades.

Muitas vezes acontece que as crianças especialmente não gostam de seu sabor. Neste caso pode ser acompanhado querida, E então deixe Derreta na boca.

A geleia real está disponível no mercado em puro, os dois em Comprimidos A um custo de algumas dezenas de euros.