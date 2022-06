Poucas mulheres na ciência: um “selo” é necessário para certificar universidades e organizações virtuosas

Ainda há alguns Mulheres dentro Procurar. E há menos deles em cargos de tomada de decisão e cargos de alto nível. uma A diferença de gênero Na Europa, o que é claramente evidente no relatório São os números de 2021, o documento que reúne estatísticas e indicadores sobre as diferenças entre mulheres e homens, desde a escolha do curso até o mundo do trabalho. A Comissão Europeia reafirmou o seu empenho neste domínio e apelou a todos os organismos públicos que pretendam ter acesso finanças europeiaspossuir Um plano para alcançar a igualdade de gênero (golpe), que é um plano bastante detalhado, que inclui cursos de capacitação sobre o tema discriminação de gênero, políticas de conciliação entre trabalho e vida pessoal e ações que possam promover a igualdade. Nem todos os países estão progredindo na mesma velocidade e, mesmo que sejam tomadas medidas, ainda não está claro qual é o mais eficaz. Precisamos de uma estratégia a nível europeu. projeto europeu Kasperque acaba de concluir e que vê, entre outras coisas, os dois sócios italianos, arma inteligente E a conhecimento e inovaçãodefendeu a importância de uma Sistema Europeu de Certificação A partir deIgualdade de gênero para universidades e instituições de pesquisa (Gecas), também identifica três cenários possíveis para sua realização. A Comissão Europeia terá agora de escolher o caminho comum mais adequado para todos os estados membros.

Três cenários para a igualdade de género na Europa

Maria Sangiulianopesquisadora, gerente de projetos e formadora em gênero e inovação na Smart Venice, disse A Galileu Os três cenários que emergiram do projeto. O primeiro prevê um sistema de certificação de nível europeu inteiramente novo que avaliaria tanto o processo quanto os resultados da implementação de GEPs. Ele funcionará com um sistema de inscrição progressiva e exigirá a renovação da certificação a cada quatro anos.

O segundo cenário sugere, em vez disso, usar um sistema simples de Aprovação/rejeição da organização de pesquisaprincipalmente levando em consideração o processo que vem sendo implementado para atingir as metas de igualdade de gênero, sem avaliar os resultados.

O primeiro cenário mais ambicioso, mas também o mais eficaz, é o primeiro defendido por países como Alemanha e Suécia, que têm à sua disposição uma infraestrutura de apoio e uma longa tradição de questões de gênero. Por outro lado, uma segunda solução mais moderada encontraria o apoio de países como Hungria e Polônia que se recusam abertamente a intervir na igualdade de gênero ou fornecer recursos e apoio.

Há também uma terceira proposta, porém, que propõe a utilização de um sistema de acreditação já desenvolvido no Reino Unido, denominado Atena Cisnee convertendo-o num sistema de acreditação a nível europeu. Este cenário pode ser semelhante ao primeiro cenário, com vantagens e desvantagens, que resultam da utilização de um sistema já validado, mas que nasceu numa realidade diferente da Europa.

Projeto concluído KasperA Comissão Europeia está atualmente avaliando as propostas. Segundo Sangiuliano, será difícil prever o cenário que será implementado: a comissão pode até decidir não agir diretamente, deixando toda a responsabilidade para as autoridades nacionais e desempenhando apenas um papel de coadjuvante.

Dados na Itália

Também na Itália, todas as organizações envolvidas em pesquisa e inovação passam a formular golpe. O objetivo não é excluí-lo do financiamento europeu e do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (Número PNRR) que prevê a destinação de 40% dos recursos destinados a novas contratações na área de pesquisa Mulheres. Prevê-se também que sejam concedidos subsídios de contribuição e financiamento público às pequenas e médias empresas que implementem iniciativas a seu favor igualdade de gênero.

A esperança é que essas obras não se revelem sozinhas rosa, Mas eles podem lutar contra as barreiras que ainda limitam a participação mulher bonitaEstereótipos, assédio, sentimentos de desconfiança e aumento das responsabilidades familiares. A necessidade de mudança na Itália é real: de acordo com as últimas descobertas relatadas em são os números, as mulheres italianas representam apenas um terço dos pesquisadores, em linha com a média europeia. Nos cargos mais altos, a presença de mulheres diminuiu para menos de um quarto. Uma maior proporção de mulheres trabalha a tempo parcial, especialmente com filhos e tem formas contratuais precárias. Apenas cerca de 10% das patentes são depositadas por Mulheres, que representa menos de 25% dos membros dos seus conselhos de administração em apenas 7% dos casos, bem abaixo da média europeia de 24%. Finalmente, menos de 10% dos órgãos de pesquisa ou universitários são dirigidos por ele Mulheresface à média europeia mais elevada, embora não muito encorajadora, de 18%.

