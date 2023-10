Padre Moretti, o grande grafólogo e inovador, ensinou

Esta tarde, a partir das 16h30, em Mondolfo, no Salone Aurora do Complexo Arqueológico de Sant’Agostino, será realizada a importante conferência “Grafologia Moretiana: entre passado, presente e futuro”. Como o título sugere, terá como foco o personagem do Padre Girolamo Moretti (foto), que desenvolveu um método original de grafologia e cuja morte marca este ano o 60º aniversário. O evento é organizado pela associação cultural Space the events Village e Grafema (única escola de grafologia de Marche), patrocinado pela Câmara Municipal de Mondolfo e pela Aggi, associação italiana de grafologia. A escolha da cidade litorânea como sede deste encontro certamente não foi coincidência, visto que Girolamo Moretti, franciscano e calígrafo, nasceu em Recanati em abril de 1879 e faleceu em Ancona em julho de 1963, e viveu 20 anos em Mondolfo, em o mosteiro de São Sebastião. O Dr. Pierluigi Venturi da Sociedade Espacial apresentará e moderará o evento. Após a saudação do prefeito Nicola Barbieri, estão programadas três palestras: palestras de Roberto Bartolini, grafólogo, consultor e psicólogo clínico, ex-presidente da AGI; Escrito por Maria Romina Vita, grafóloga, consultora e presidente da Graferma; e Bianca Maria Orlandoni, grafóloga, educadora de gestos gráficos e ex-presidente da Agi Marche.

