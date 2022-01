Anton Chekhov de amor e ciência

“Uma denúncia da ignorância e do obscurantismo, um hino a favor do progresso, e do potencial da ciência e da medicina contra a glorificação da natureza paroxística e do ascetismo religioso” (de Reparto nº 6 por Anton Pavlovitch Tchekhov, 1882)

Em 29 de janeiro de 1860, ele nasceu em Tantarog, uma pequena cidade costeira da Rússia européia, um dos maiores escritores da literatura russa e mundial se ele foi um dramaturgo fora de todo esquema, todo movimento, toda posição política e estrutural possível, que não pode ser nomeado. Estamos falando de Anton Pavlovich Tchekhov, o primeiro médico do comércio, que definiu o tempo que dedicava às escrituras como o tempo que dedicava aos amantes. Ele sempre dizia: “A medicina é minha legítima esposa, e a literatura é meu amor”.

Introvertido, nascido em uma família numerosa, de um pai tirânico. Ele vai se lembrar com um profundo sentimento de amargura e realidade de toda a sua infância, daquele tempo sagrado a ser negado: “Meu pai começou a me ensinar ou simplesmente a me bater, quando eu não tinha cinco anos. jantar tomando uma sopa bem salgada, ou chamar nossa mãe de burra. Todas as manhãs, ao acordar, o primeiro pensamento era: vou apanhar hoje? Cresci na religião, cantei no coral, li os apóstolos e salmos na igreja, participei a manhã regularmente, e até ajudava a rezar a missa e tocar os sinos. E qual é o resultado de tudo isso? Por quê? Eu não tive infância. Eu não tinha mais nenhum sentimento religioso. Para mim e meus irmãos, a infância não era nada além de real Sofrimento.” Será apenas a mãe, que é espancada pelo pai, contra quem ele nunca poderá se rebelar, que silenciosamente lhe transmitirá alegria e força, e para o pequeno Anton será motivo de amor. Amor com letra maiúscula, que estará presente em todas as suas ações, mesmo que escondida, escondida, mas sempre a única verdade possível que o homem pode mostrar a si mesmo. Amor no melhor momento de Chekhov para um homem. E precisamente por causa do apego e da devoção materna, o amor por Chekhov sempre terá sua manifestação: “Para mim, não há nada mais querido do que minha mãe neste mundo do mal”.

Chekhov foi médico antes de se tornar um homem de letras e talvez ambos, sem a necessidade de separar as duas profissões. Porque através da ciência ele tinha as ferramentas para curar o corpo e suas histórias e obras ele tinha a possibilidade de denunciar, sem pretender curar a alma. Essa não era a intenção de Chekhov. Mas estava abrindo nossos olhos para as condições de vida, para a humanidade, para a incapacidade de comunicação entre os seres vivos. Em um estado de completa indiferença gerado pelo exterior que o cerca e o aprisiona.

Um homem às vezes é forçado a sair de seu sono completo e, apesar de seu “sono”, ele é dominado pelo que está acontecendo ao seu redor e ao mesmo tempo completamente derrotado, incapaz de lutar. Mas no palco só se pode sofrer com pequenos e pequenos gestos cotidianos, que todos consideram muito vulgares, mas que na verdade mascaram o drama da existência cotidiana e, portanto, do homem.

Mas não é a ciência que o distancia do homem ou da humanidade. exatamente o contrário. Ser médico dá ao dramaturgo russo o que o distingue dos demais. De fato, pelo conhecimento, pela confiança na ciência, com esta profissão, Tchekhov pôde mais do que qualquer outra denunciar as injustiças da época, como os doentes eram tratados e em que condições tinham de sobreviver. Lutando pelo conhecimento, esse era Tchekhov, e esse era o papel de ser um intelectual. A realidade brutal com que descreve as condições dos doentes mentais Reparto nº 6Uma de suas histórias, que causou grande impressão na época e que ainda hoje impressiona, nos faz entender que os escritos de Chekhov não contêm embelezamento, não buscam embelezar ou enquadrar a literatura. Ainda simples, diz Tchekhov, à realidade, feio, mesquinho, mau, violento, Tchekhov traz à cena o cotidiano dramático comum do homem.

Ele escreveu para seu amigo e poeta Sergei Gorodetsky: “Heróis, heroísmo e heroísmo são necessários para produzir efeitos teatrais. Mesmo em uma vida em que você não atira, não se enforca, não proclama seu amor e não expressa pensamentos profundos a cada dia em um fluxo contínuo Não, quase sempre na vida você come E você bebe e você faz amor e fala bobagens Isso é tudo o que há para ver no palco Você tem que escrever uma comédia, onde as pessoas vão, vêm, têm almoçar, falar de chuva e sol, jogar cartas, não por vontade do autor, mas porque tudo isso acontece na vida real Não é natural nem realista, devemos deixar a vida como ela é, os homens como são, reais e não cheio de palavras”. Essa é a verdade das obras de Tchekhov, que no início do século XX inspirarão Stanislávski, na busca de um estilo de atuação baseado na sinceridade e na expressão do humor.

Devemos também ouvir o escritor e dramaturgo russo Maxim Gorky quando ele escreveu que “Ler Tchekhov faz de você uma pessoa melhor”. Aqui, podemos nos tornar pessoas melhores se realmente recuperarmos o conhecimento e a obra do escritor russo. Principalmente neste momento histórico que vive pela e contra a ignorância e vive comendo do mesmo prato e o obscurantismo que isso produz.

Quem sabe Chekhov, o que Chekhov trará ao palco hoje, em 2022, após dois anos da epidemia, da completa separação da raça humana e da completa separação do que nos cerca, embora tenhamos sido expostos a isso … Sim, é verdade que nos preocupa e desestabiliza o que está acontecendo lá fora, mas na verdade pensamos cada vez mais em nós mesmos. Homens que são, na verdade. Os homens são firmes em seu medo da morte, e os homens cheios de si se perdem na ignorância.

E vamos ficar com Shakespeare, ao qual o próprio Tchekhov se referiu, basta pensar no drama gaivota, onde Arkadina e Triblef citam versos deVila. Estamos usando mal o já excessivo verso “que fazemos da mesma substância que os sonhos são feitos” para ter uma medida entre sonho e realidade, para dizer Tchekhov de alguma forma aqui, neste século, para poder dizer isso ao escritor russo homem deve ser feito de amor e ciência. Em Tchekhov, primeiro como médico e como escritor juntos, não se podia deixar de acreditar na ciência. A ignorância é o que gera no homem a desconfiança da medicina, e os homens da época como agora são os que caem nas bruxas, na feitiçaria e nas crenças distorcidas, naquelas crenças que vieram apenas para descansar, para não sacrificar suas almas para conhecimento, dedicar-se ao conhecimento em prol do progresso.

Ele repetiu: “Um homem é aquilo em que acredita” e “talvez o que sentimos quando estamos apaixonados seja nosso estado natural. O amor mostra o que um homem deve ser”. É assim que o homem deve ser, então o amor, segundo Chekhov, deve nos salvar, saber, nos privar do mal, do nada, da ignorância, o amor deve ser a verdadeira face que o homem traz ao palco, sem a necessidade de mudar uma máscara. Mas então, como agora, não somos feitos de amor e ciência. Mas do mal, da maldade, da ignorância e apenas do silêncio (como escreveu Tchekhov) emerge a verdade, o mesmo silêncio das cidades durante o confinamento. Ali, naquele momento o homem saiu, o homem mostrou no que acreditava. Em 29 de janeiro de 1860, Anton Chekhov nasceu em uma pequena cidade litorânea na Rússia, um homem de literatura e dramaturgo que acreditava na ciência e no amor.