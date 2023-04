Não, você não precisa ir ao banheiro todos os dias: aqui está o que você deve saber sobre sua saúde intestinal

A saúde intestinal é essencial para a saúde geral do corpo. Vamos descobrir tudo o que você precisa saber para um intestino saudável e o equilíbrio de nossos micróbios

Não, você não precisa defecar uma vez por dia. Pode parecer estranho, mas é, porque a saúde intestinal está ligada a muitos outros fatores.

Na verdade, é um equívoco comum pensar que precisamos abrir nossos intestinos todos os dias, logo pela manhã.

A primeira coisa a considerar é a frequência: é normal que as pessoas defecem apenas três vezes por semana, mas também é normal fazê-lo três vezes ao dia.

O que é realmente importante é que as pessoas saibam o que é normal, para que, se algo mudar, possam conversar com seu médico.

A primeira coisa diz respeito à cor e consistência das fezes: isso pode variar um pouco de dia para dia, dependendo do que comemos.

Se estiver amarelo ou verde, pode ser devido a A Má absorção de nutrientes. Se os sintomas de diarreia e constipação persistirem por mais de três semanas, ou se houver sangue nas fezes, entre em contato com seu médico.

Para se sentir feliz e saudável, mesmo no nível intestinal, você precisa comer frutas e vegetais de cinco cores diferentes todos os dias; Uma dieta multicozida e fundamentalmente completa alimenta as boas bactérias de forma natural.

Alimentos que contêm prebióticos, como aveia e banana, ajudam as bactérias saudáveis ​​do cólon a crescer naturalmente.

Alguns podem recorrer a suplementos probióticos, que contêm bactérias reais.

No entanto, a este respeito, deve-se dizer que algumas dessas bactérias não sobrevivem se não as alimentamos com uma dieta saudável e, além disso, nem todas contêm bactérias vivas suficientes para funcionar ou nem sempre são necessárias se você seguir uma alimentação saudável e equilibrada.

Outra maneira de aumentar as bactérias boas é se exercitar, o que é importante para sua saúde geral, mas também há muitos benefícios específicos para o intestino.

Melhora a motilidade muscular e intestinal, garantindo movimentos intestinais regulares. Também melhora o equilíbrio bacteriano nos intestinos graças ao seu suprimento sanguíneo adequado.

O exercício também melhora a integridade do intestino, aumentando a defesa antioxidante e reduzindo a inflamação, o que, por sua vez, melhora a função da barreira imunológica do intestino.

Reduz os hormônios e enzimas do estresse, aumenta os hormônios que melhoram o humor e é bom para o intestino. Finalmente, também reduz o risco de muitas doenças dos intestinos e do sistema digestivo, como doenças do fígado e câncer de intestino.

Outra dica para a saúde intestinal é prestar atenção ao seu humor, pois a interação entre o intestino e o cérebro é essencial para a saúde e o equilíbrio da flora intestinal. Sintomas como azia persistente, constipação ou dor podem estar associados a transtornos do humor.

O estresse é muito ruim para o intestino: aumenta sua permeabilidade, permite que as bactérias entrem no sangue e, quanto mais estressado, pior o efeito. Com o tempo, um intestino tenso torna-se mais sensível à dor e suscetível a alterações na motilidade.

Além de tudo isso, é importante fazer pausas durante o dia, relaxar e, principalmente, dormir o suficiente à noite.

