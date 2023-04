Futebol e sexo, a ciência revela que pode ser feito até duas horas antes do jogo (L’Equipe)

Sexo não tem efeito negativo, diz Juan Stajzel, MD, especialista em medicina interna geral, exceto nas duas horas antes de uma corrida

O time Aborde o tema do sexo antes das partidas. No futebol italiano, a anedota sobre Milan Berlusconi é bem conhecida. Knight pediu alguma abstinência antes da final da Copa dos Campeões. Gullit respondeu naquela ocasião que não poderia jogar sem antes ter certas necessidades atendidas. O risco era ser muito pesado em campo e não correr.

Sobre o assunto, o jornal francês revela certo constrangimento aos futebolistas e ex-jogadores por revelarem seus hábitos sexuais. No entanto, alguém respondeu, como “um grande treinador, uma figura do futebol francês”:

«A equipe nos deu instruções especiais no início da temporada com diferentes compromissos ao longo do ano: Tínhamos que nos desafiar durante a semana para ver quanto tempo antes da partida de sexo era mais prejudicial à nossa figura. Na véspera, na véspera ou até antes? Você tem que saber sacrificar seu prazer neste dia em particular para ser bom na quadra. A relação sexual interrompe os impulsos nervosos nos homens».

E com os dados em mãos, o médio esportivo Jean-Pierre de Mondernard atesta que uma gota de esperma equivale a quarenta gotas de sangue e proteínas. Para evitar esse custo, eles tentaram intervir do ponto de vista médico. Felizmente, ao longo dos anos, tentamos encontrar um equilíbrio. Isso lembra Gerald Krzyk, médico de emergência e autor de várias intervenções em sexologia:

«Se você precisar de um pouco de impulso agressivo, pode iniciar um período de abstinência para aumentar seus níveis de testosterona. O sexo libera oxitocina e endorfinas, os hormônios do prazer. Que relaxa e melhora o estado mental e psicológico. É um equilíbrio que deve ser encontrado. Isso depende do indivíduo».

O L’Equipe também relembrou as palavras de Antonio Conte na época do Inter:

«Durante as competições, a relação sexual não deve durar muito, você precisa fazer o mínimo de esforço possível, portanto, fique sob os cuidados de seu parceiro».

Outro tópico relacionado é a masturbação. Em 2014, o técnico bósnio disse durante a Copa do Mundo: «Não haverá sexo e os jogadores terão que fazer isso sozinhos. Sempre há masturbação!»

A resposta definitiva vem de Juan Sztajzel, especialista em medicina interna geral do Hôpital de La Tour, em Genebra. Sua pesquisa revelou queO sexo não tem efeito negativo, exceto no caso de relação sexual nas duas horas anteriores à competição“.

O que foi escrito até agora apenas prevê o ponto de vista masculino e ignora completamente a perspectiva feminina. A este respeito, a equipe observa:

“A questão de gênero no futebol feminino é muito mais secreta do que no futebol masculino. No entanto, o médico de emergência Gerald Kerzyk responde: “O sexo tem os mesmos efeitos nas mulheres”. Com uma diferença notável: a regra das duas horas é muito mais longa“.