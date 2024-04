Páscoa com crianças no Museu da Ciência

Muitas atividades esperam por você durante cinco dias especiais para passarmos juntos no Museu de Ciência e Tecnologia

Brinque com bolhas de sabão E construa caminhos de mármore. Aproveite as máquinas de Leonardo e crie pontes, arcos, afrescos e desenhos como na Renascença. Observe os organismos vivos ao microscópio e use leveduras para aprender sobre biotecnologia.

Teste-se como um chef cientista Para transformar ingredientes doces e experimentar a receita de sorvete perfeita. Suba a bordo de uma caravela do século XVI para uma viagem por mares tempestuosos, ondas ondulantes e ratos na cozinha. Embarque em uma missão na Base de Marte através de um RPG no qual você supera diversos desafios para salvar toda a sua tripulação.

Mergulhe em instalações digitais Com imagens interativas e arte de áudio. Coloque seu fone de ouvido para mergulhar no primeiro parque aquático de safári VR do mundo e experimente nadar ao lado de golfinhos, tartarugas, baleias e leões marinhos ou sobrevoar uma pequena ilha tropical em uma aeronave ultraleve para experimentar acrobacias incríveis enquanto observa o oceano. “altímetro.”

Ouça a história dos exploradores e dos cães marinhos, p. 24Para descobrir diferentes formas de navegar e algumas das coisas mais evocativas que temos para oferecer. Explore as galerias e coleções de Leonardo da Vinci dedicadas à transferência com uma visita guiada.

Segredos das bolhas de sabão

3+ anos | 1 hora | Bolhas de sabão iLab

Vamos fazer uma viagem para descobrir o mundo mágico da água e do sabão. Fazemos bolhas de diversos tamanhos, estouramos a bolha e brincamos com a espuma.

Março de 2024

Sábado 30 e domingo 31 às 10h, 11h30, 14h, 15h30 e 17h

Abril de 2024

Segunda-feira, 1º de abril, às 10h, 11h30, 14h, 15h30 e 17h

Surpresas incomuns

Corridas acrobáticas de mármore

8+ anos | 1 hora | Área de enxertia

Vamos construir um caminho de mármore usando tubos, passarelas, pistas e outros materiais. Criamos um giro acrobático para testar nossa bola e desafiar um companheiro de equipe. Vamos trabalhar juntos para construir pistas cada vez maiores.

Março de 2024

De quinta-feira, 28, a domingo, 31, às 10h, 11h30, 14h, 15h30 e 17h

Abril de 2024

Primeira segunda-feira: 10h, 11h30, 14h, 15h30, 17h

Máquinas Leonardo

+9 anos | 1 hora | iLabLeonardo

Utilizamos grandes modelos de máquinas de aviação e construção. Vamos tentar entender como funciona, desmontando e fundindo engrenagens para criar novos mecanismos.

Março de 2024

Sexta-feira, 29, às 17h

Abril de 2024

Segunda-feira, 10h e 17h

Construindo pontes e arcos

+9 anos | 1 hora | iLabLeonardo

Que habilidades os arquitetos da Renascença tinham para projetar grandes edifícios e estruturas de suporte? Vamos construir um arco para entender como ele funciona e ver quanta engenharia e estatística existe por trás dele.

Março de 2024

Quinta-feira, 28 e sexta-feira, 29, às 14h

Abril de 2024

Segunda-feira, 1º, às 14h

Fazemos murais

+8 anos | 1 hora | iLabLeonardo

Utilizamos argamassa, espátula, cores e pincéis para criar um mural. Acompanhamos todas as etapas desenvolvidas pelos artistas renascentistas para entender como se organizava o trabalho na época de Leonardo.

Março de 2024

Quinta-feira 28 e sexta-feira 2

Abril de 2024

Segunda-feira, 11h30

Cuidado com o invisível

8+ anos | 1 hora | Biotecnologia iLab

Colorimos, observamos e comparamos organismos vivos ao microscópio para descobrir o que eles têm em comum, como são feitos e como suas células diferem.

Março de 2024

Quinta-feira, 28 e sexta-feira, 29, às 14h e às 17h

Sorvete para todos os gostos

+6 anos | 1 hora | Poder do iLab

Vejamos como o sorvete é preparado, o que ele contém e por que é tão cremoso. Vamos misturar os ingredientes e descobrir a utilização do ar e do frio no seu preparo.

Março de 2024

Sábado, 30 e domingo, 31, às 14h e às 17h

Doces experiências

+8 anos | 1 hora | Poder do iLab

Trabalhamos com açúcares para descobrir diferentes texturas e alterar densidade. Vamos nos testar como chefs científicos para transformar esses ingredientes doces em substâncias coloridas, pegajosas e exóticas.

Março de 2024

Sábado, 30 e domingo, 31, às 11h30 e às 15h30

A biotecnologia está em crise

8+ anos | 1 hora | Biotecnologia iLab

Vamos usar levedura para aprender o que é biotecnologia. Vamos nos testar com ingredientes simples e experimentar a ciência escondida no pão e em muitos outros alimentos da nossa mesa.

Março de 2024

Quinta-feira, 28 e sexta-feira, 29, às 11h30 e às 15h30

Aventuras a bordo

3-6 anos | 1 hora | iLab C Viagens

Vamos subir a bordo de uma caravela vintage, assumir o papel de tripulação e embarcar numa viagem emocionante. Vamos explorar o navio e as ferramentas a bordo e nos preparar para cruzar o oceano. O capitão nos guiará na navegação e nos mapas, e a bússola e as estrelas nos guiarão. Mar tempestuoso, ondas quebrando, um gato que não se encontra e muitos ratos na cozinha vão animar a nossa navegação no mar.

A trilha faz parte do projeto nacional do STEM*Lab – Discovering the Transfer of Emotional Motivation – selecionado pela empresa social Con I Bambini no âmbito do Fundo Educacional para a Pobreza Infantil e coordenado pelo Consórcio Kairòs.

