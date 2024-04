Com a dengue, a América caminha para a pior epidemia da história

Com mais de 3,5 milhões de infecções e pelo menos mil mortes no final de março, o continente americano deverá testemunhar “a pior epidemia de dengue da história” em 2024. A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) soou o alarme, relatórios Os números falam por si e indicam que as infecções se expandem para os Estados Unidos e Canadá com a chegada do clima quente. Nos primeiros três meses deste ano, o número de infecções atingiu o triplo do que foi no mesmo período de 2023.

Casos de dengue foram notificados em 18 países do continente, mas Brasil, Argentina e Paraguai são os mais afetados. No Brasil, em particular, até 27 de março, havia 2.323.150 casos. Pelo menos 830 mortes. No Paraguai, o número até agora este ano é 23 vezes maior do que no mesmo período do ano passado, enquanto a Argentina viu um salto de 8.300 para 102.800 casos. Bahu está a trabalhar com os ministérios da saúde do país para combater os mosquitos e prevenir mortes à medida que a epidemia avança para norte. O governo de Porto Rico declarou estado de emergência após um aumento nos casos na ilha caribenha, um território não incorporado dos EUA. Desde o início de 2024, foram registadas quase 600 infeções, com 341 hospitalizadas.

Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA estão a monitorizar o vírus e a formar profissionais de saúde, ao mesmo tempo que lançam campanhas de desinfecção, utilizando insecticidas quando necessário. Na verdade, a dengue é transmitida pelo Aedes aegypti, um tipo de mosquito que está se instalando em novas áreas, incluindo regiões mais quentes e úmidas dos Estados Unidos, onde não tinha sido visto até anos recentes. Na verdade, alguns casos foram relatados na Flórida, e as autoridades de saúde dos EUA esperam que surjam outros casos no Texas, Arizona e sul da Califórnia. No entanto, estima-se que este ano haverá relativamente poucas infecções nos Estados Unidos – centenas ou no máximo milhares, não milhões – devido à disseminação de aparelhos de ar condicionado e redes mosquiteiras.

Num clima já aquecido em relação aos imigrantes nos Estados Unidos, existe o risco de a pandemia se tornar uma arma política para fechar ainda mais a fronteira dos EUA. Três quartos das pessoas infectadas com dengue não apresentam sintomas e, daquelas que apresentam sintomas, a maioria tem gripe leve.

Mas alguns tipos de infecção causam dor de cabeça, vômito, temperatura elevada e fortes dores nas articulações. Em cerca de 5% das pessoas que ficam doentes, a dengue causa vazamento de plasma dos vasos sanguíneos e pode causar choque séptico.