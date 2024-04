Óleo de fritura: Você está brincando com sua saúde: “Distúrbios neurológicos” | Os resultados do estudo são alarmantes

Um novo estudo comprovaria a relação entre alguns distúrbios neurológicos e o uso de óleo para fritar dessa forma.

para'O óleo é uma substância gordurosa líquida É extraído de plantas ou sementes oleaginosas por pressão ou extração química. É um ingrediente crucial na culinária e na nutrição humana, fornecendo energia e nutrientes essenciais.

Os óleos são iguais Fonte concentrada de energiaCom aproximadamente 9 calorias por grama, também fornece ácidos graxos essenciais, como os ácidos graxos ômega-3 e ômega-6, que o corpo humano não consegue produzir sozinho, mas deve obter por meio da dieta. Esses ácidos graxos são essenciais para um coração, cérebro e sistema nervoso saudáveis.

Além disso, contém óleos Vitaminas lipossolúveisComo a vitamina E, que atua como antioxidante e protege as células dos danos dos radicais livres. Alguns óleos, como o óleo de linhaça, também são ricos em ácido alfa-linolênico, uma forma de ômega-3 que pode ajudar a reduzir a inflamação e melhorar a saúde do coração.

As diferenças entre os diferentes tipos de petróleo são significativas e dependem principalmente da fonte de onde são extraídos e dos métodos de extração e processamento.

Diferentes tipos de óleo

o Os tipos mais comuns de óleos Eles incluem azeite, óleo de girassol, óleo de milho, óleo de coco, óleo de abacate e óleo de linhaça, cada um com suas propriedades e benefícios distintos. Por exemplo,azeite É rico em ácidos graxos monoinsaturados e antioxidantes e está associado a um menor risco de doenças cardíacas e inflamações. para'Óleo de côco É rico em ácidos graxos saturados de cadeia média e é conhecido por seus potenciais benefícios para a saúde do cérebro e do coração, bem como por suas propriedades antimicrobianas.

A distinção crucial é Ponto de fumaçaA temperatura na qual o óleo começa a queimar. Os óleos com ponto de fumaça mais alto são adequados para cozinhar em altas temperaturas, enquanto os óleos com ponto de fumaça mais baixo são mais adequados para cozinhar em temperaturas moderadas ou baixas. Por exemplo, o azeite virgem extra tem um ponto de fumo relativamente baixo e é ideal para temperar e cozinhar em lume brando, enquanto o óleo de girassol tem um ponto de fumo mais elevado, o que é adequado para fritar.

A relação entre petróleo e distúrbios neurológicos

A Universidade de Illinois em Chicago publicou recentemente um estudo dedicado especificamente a O óleo reage a altas temperaturas E explique por que O óleo de fritura nunca deve ser reutilizado. Na prática, quando aquecido, o óleo tende a libertar algumas substâncias conhecidas por serem cancerígenas e a destruir substâncias benéficas valiosas, incluindo antioxidantes naturais, como também confirmado pelos dados apresentados pela AIRC, a Associação Italiana para a Investigação do Cancro.

Por enquanto, o estudo, que também contou com a colaboração da Universidade Tamil Nadu, na Índia, foi conduzido em ratos e dizia respeito aos ratos.Óleo de gergelim e óleo de girassol. Finalmente, os especialistas decidiram:A fritura em alta temperatura tem sido associada a vários distúrbios neurológicos, mas não foram realizadas investigações de longo prazo sobre o impacto do consumo de óleo frito e seus efeitos adversos à saúde.“Talvez o mais preocupante seja o fato de distúrbios neurológicos também terem sido descobertos em porquinhos-da-índia jovens.